Guenda Goria ricoverata in ospedale: "Non c'è cura. Rischio l'infertilità"

" È arrivato il giorno del mio ricovero ". Con queste parole Guenda Goria ha salutato i suoi follower su Instagram, annunciando il suo ricovero in ospedale. L'inizio di un doloroso messaggio di sfogo sui social, che ha messo in allarme i fan dell'ex gieffina.

Nelle scorse ore la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha condiviso sul web uno scatto in cui si mostra nel letto dell'ospedale IRCCS San Raffaele di Milano. Un ricovero programmato e atteso da tempo, ha subito precisato l'attrice per non creare allarmismo, ma non meno difficile vista la malattia che la affligge da anni. Guenda Goria avrebbe dovuto debuttare in teatro con un nuovo lavoro, ma la chiamata dall'ospedale San Raffaele ha messo in stand by la sua vita professionale. " Lo aspetto da un po' di mesi - ha confessato sul web - ma quando mi hanno chiamata ho iniziato ad avere un po' d'ansia. Non ero certa di voler condividere questo momento, ma credo che parlarvi della malattia possa essere d'aiuto a tante donne ".

Guenda Goria ha svelato di soffrire di endometriosi, una patologia seria che interessa l'utero e colpisce il 15% della popolazione femminile tra i 15 e i 50 anni. " Troppo spesso non viene diagnosticata - ha scritto su Instagram l'ex gieffina - si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così". Una malattia con gravi conseguenze per la salute di chi ne è affetto e che porta, spesso, a infertilità: "Il rischio di infertilità è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile. L'endometriosi è fortemente invalidante e non c'è cura. Bisogna imparare a conviverci. A me ha insegnato a godermi i momenti più belli" .

La scelta di Guenda Goria di condividere con i suoi seguaci la sua dolorosa storia personale ha consentito al suo pubblico di conoscerla più da vicino. Ma l'attrice non è l'unica a avere svelato di soffrire di questa malattia. Prima di lei è stata l'attrice Laura Torrisi a confessare il suo dramma, che l'ha portata a diversi ricoveri in ospedale, e poi l'influencer Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, operatasi poche settimane fa proprio per ridurre i sintomi della malattia.