Coronavirus, Gwyneth Paltrow sbotta: "Prendiamo la cosa sul serio! Troppa gente in giro"

Gli americani non sembrano gradire le forti restrizioni imposte dal governo americano per arginare la diffusione del Covid-19. A confermarlo è l’attrice Gwyneth Paltrow che, attraverso i suoi canali social, si è vista costretta a fare una ramanzina ai suoi concittadini, invitandoli a rispettare la quarantena e la distanza sociale.

Nel suo ultimo post social, pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice americana ha raccontato della sua nuova routine ai tempi del coronavirus, svelando di aver fatto la spesa al mercato contadino locale munita di mascherina, guanti e mantenendo le distanze di sicurezza. Gwyneth Paltrow non ha invece gradito l’atteggiamento superficiale di molti americani, che continuano a stare in giro senza motivo e si è infuriata: " Strade e parchi affollati! Stiamo imparando come comportarci e non siamo sempre perfetti in questa normalità temporanea, ma dobbiamo prendere sul serio gli ordini e non abusare delle libertà che abbiamo ancora. Negozi di alimentari e commissioni essenziali, passeggiate in bicicletta o a piedi ma sempre disciplinati dal protocollo corretto. Non è il momento di rifiutarsi. Dobbiamo prendere questa cosa sul serio e ripararci ".