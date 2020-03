Bufera social su Joe Bastianich in giro ​per New York: "Stai a casa capra pelata"

Tutto il mondo è paese. Ai tempi del coronavirus gli italiani non riescono a rinunciare alla corsetta giornaliera e i newyorkesi non smettono di solcare le strade della metropoli con i loro skateboard. A documentare la strana atmosfera che si respira in questi giorni nella Grande Mela è stato Joe Bastianich attraverso alcuni video condivisi sui suoi profili social.

Uno dei filmati, che mostra una New York semi deserta in pieno pomeriggio, ha però attirato l’attenzione dei follower dell’ex giudice di MasterChef e scatenato una vera e propria protesta virtuale. Joe Bastianich ha ripreso uno dei punti nevralgici della città, Time Square, con il suo cellulare mentre, a bordo del suo skateboard, la attraversava in un orario in cui, prima della quarantena, milioni di persone brulicavano vie e negozi. Oggi, invece, la Grande Mela è apparsa semi deserta con decine di skaters padroni delle strade svuotatesi degli abituali taxi e delle automobili.

Il suo girovagare sullo skateboard non è però piaciuto a molti suoi fan e follower che, sotto il post, hanno commentato negativamente il suo atteggiamento: " Anche tu a casa Joe… non penso lavorare implichi gironzolare con lo skateboard per Time Square", "Heiii jo ma stai a casa dove cavolo vai...", "Non hai capito niente!! Le persone con risonanza mediatica devono dare l'esempio!!! Go home ". Da circa una settimana anche il governo americano ha suggerito alla popolazione di mettersi in quarantena per evitare il diffondersi del coranavirus. A causa del blocco dei voli verso l'Italia, l'imprenditore americano non era riuscito a prendere parte alla finale di "Italia's got talent", dove per oltre due mesi era stato giudice.