"Ha copiato", "Querelato". L'ex ministro Azzolina nel mirino de Le Iene

Ha copiato oppure no? È la domanda che Le Iene hanno posto al linguista Massimo Arcangeli, che ha denunciato il plagio che Lucia Azzolina avrebbe compiuto nella stesura delle sue tre testi di laurea per la scuola di abilitazione all'insegnamento. Il quesito è stato posto da Le Iene anche all'ex ministro, che si è difesa dalle accuse.

Gli inviati Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno intercettato Lucia Azzolina per le strade di Roma e hanno provato a indagare sulla questione. " Perché non ha citato le fonti? ", ha chiesto a bruciapelo l'inviato de Le Iene, sorprendendo l'onorevole che ha replicato: " Le fonti si citano sempre ". Le dichiarazioni rilasciate da Arcangeli, avvalorate da testi e ricerche internet, però, hanno mostrato ben altro.

Il docente e linguista di Cagliari ha mostrato a Filippo Roma come in tutte e tre le tesi realizzate da Lucia Azzolina nella sua carriera universitaria per l'abilitazione all'insegnamento ci sono parti copiate da altri manuali e autori: " Ha copiato circa quaranta brani in tre lavori di tesi, ben 37 passi copiati di sana pianta e mai citati ". Arcangeli ha portato ad esempio la tesi finale realizzata dall'ex ministro, nella quale la Azzolina avrebbe copiato il 17% dell'intero lavoro senza mai citare la fonte, cioè il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Da questo testo la Azzolina avrebbe copiato almeno sette estratti e una parte, dedicata al ritardo mentale lieve, sarebbe stata trascritta interamente senza rimetterci mano.

Sin da subito l'ex ministro ha respinto le accuse. " Avete preso un granchio colossale ", aveva dichiarato dopo la pubblicazione dell'articolo su Repubblica. Raggiunta da Filippo Roma l'onorevole ha negato, sostenendo di avere querelato il professor Massimo Arcangeli: " Non corrisponde al vero quello che dice. Ho spiegato le definizioni di ritardo che sono riconosciute a livello internazionale ". Lucia Azzolina non ha però chiarito le sue ragioni e sottoposta a "interrogazione" dalla Iena ha esitato: " Non ricordo la definizione a memoria, l'ho scritta nel 2009 ".