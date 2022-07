"Totti ha una nuova fiamma". E il suo nome non è nuovo...

Mentre si attende che la notizia della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti venga ufficializzata dal comunicato congiunto, che secondo Corriere della Sera e Dagospia sarà diramato intorno alle 19, si rincorrono le voci sulla presunta nuova fiamma del Pupone. E il nome, che ritorna con insistenza, è lo stesso che scatenò i rumor di una crisi tra Ilary e Francesco lo scorso febbraio: Noemi Bocchi.

Biondissima, laureata in economia e flower designer con la passione per il padel, sport praticato anche da Francesco Totti, Noemi Bocchi è data come possibile nuova fiamma dell'ex capitano giallorosso. Di indizi per accostarla "fisicamente" al Pupone ce ne sarebbero in abbondanza, assicurano i bene informati. A unirli, secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio la passione sportiva per il padel oltre a quella nutrita per la Roma. Noemi era stata, infatti, avvistata sugli spalti dello stadio Olimpico poche sedute dietro a Totti durante il match tra Roma e Genoa disputatosi il 5 febbraio scorso.

Quando Dagospia anticipò, che tra Francesco Totti e l'ex moglie di Mario Caucci team manager del Tivoli Calcio era in corso un flirt, la Blasi e il marito negarono categoricamente il gossip. Totti si disse stanco "di dovere smentire", mentre a Verissimo Ilary insinuò il dubbio che la paparazzata fosse stata organizzata: "Secondo voi mio marito va a un evento pubblico con l'amante e con il figlio accanto? A noi sono sembrate deboli le loro illazioni" .

Eppure il nome di Noemi Bocchi ricorre e gli indizi sono disseminati qua e là. Secondo Rainews lei e Totti sarebbero stati visti in più di un'occasione in un ristorante a Fiumicino, mentre Repubblica parla di un incidente che lo sportivo avrebbe avuto poche settimane fa e in suo soccorso sarebbe andata proprio Noemi e non Ilary. Subito dopo il caso mediatico scatenatosi a febbraio, la bionda - che per molti è la fotocopia di Ilary - è stata costretta a rendere privato il suo profilo Instagram per evitare minacce e offese. Si è defilata, ma a quanto pare sarebbe proprio lei il motivo della rottura definitiva di una delle coppie più amate dal pubblico.