"Le ha regalato la minicar". Totti non bada a spese (e i figli possono raggiungerlo nella nuova casa)

Quella delle minicar sembra essere una tappa obbligata per i figli di Francesco Totti. Dopo Cristian, infatti, anche Chanel ha ricevuto in dono dal padre una piccola city car da guidare senza patente. Il regalo è arrivato in occasione del 15esimo compleanno della figlia di Ilary e Totti, che l'adolescente ha festeggiato lo scorso maggio. La giovane ha dovuto aspettare qualche mese in più per entrare in possesso della sua micro vettura, ma il tempismo sembra essere perfetto con ciò che attende il padre.

Secondo le ultime voci, l'ex capitano della Roma sarebbe in procinto di trasferirsi a Roma nord, dove avrebbe affittato un attico all'interno di un lussuoso residence con ogni tipo di confort. Un bel cambiamento rispetto alla villa dell'Eur, nella quale ha vissuto negli ultimi anni di matrimonio con Ilary. Vista la distanza dalle zone che abitualmente frequentano i figli, quale migliore occasione se non i 15 anni di Chanel per regalarle un mezzo che le consenta di spostarsi liberamente nella Capitale e magari raggiungerlo in autonomia. Nel 2020 il Pupone aveva fatto felice anche il maggiore dei suoi figli, Cristian, regalandogli una minicar nella quale si è più volte immortalato con video pubblicati sui suoi canali social.