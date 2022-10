"Sesso? Na cifra". Il video di Totti con Chanel su TikTok è virale

Mentre i paparazzi ancora inseguono Totti, Noemi e Ilary, a caccia di foto e video sul "divorzio dell'anno", i figli sembrano avere già voltato pagina. Lo dimostrano i video che Chanel Totti ha condiviso nelle ultime settimane sul suo profilo TikTok, dove si è mostrata in più di un'occasione insieme al padre. Tra una gag ironica e qualche frecciata all'indirizzo della stampa, la 15enne sembra avere incassato bene la separazione tra mamma e papà, tanto da scherzarci sopra con video-sfottò.

A fine settembre Chanel Totti aveva scelto la popolare piattaforma social per condividere con i suoi follower, quasi 250mila, un singolare filmato. A attirare la curiosità dei tiktoker era stata soprattutto la canzone scelta da sottofondo per il video selfie, il brano neomelodico "Mi sono fatto l'amante". Una scelta quanto mai bizzarra per un'adolescente e che a tutti è parsa una chiara allusione alla storia che sta coinvolgendo i suoi genitori da mesi.

Chanel e il video con Totti

La figlia di Ilary Blasi è poi tornata su TikTok per condividere alcuni momenti con la madre, ma nelle ultime ore ha fatto nuovamente parlare di sé, per un nuovo filmato registrato insieme al padre. " Bullizzato ", ha scritto nella descrizione del video Chanel mentre in video strapazza papà Francesco che si presta a doppiare una singolare conversazione. "Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? 'Na cifra ", ripete divertita Chanel mentre cammina a fianco del padre, che si presta al gioco della figlia 15enne. Un modo, forse, per ironizzare su una situazione, che da mesi vede la famiglia al centro dell'attenzione mediatica.

Sia Ilary che Totti avevano chiesto di tenere fuori dal clamore della separazione i tre figli, ma alla fine tra paparazzate, video e post social e interviste di pessimo gusto, anche Chanel, Cristian e Isabel sono finiti (loro malgrado) al centro dell'attenzione. Ma almeno la figlia del Pupone cerca di fare buon viso a cattivo gioco e a giudicare dai commenti divertiti del popolo del web, sembra proprio riuscirci.