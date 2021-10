"Ha la sifilide", "Ti ammazzo". Lo scherzo a Giulia de Lellis finisce male

Quindici minuti non bastano per raccontare lo scherzo che Le Iene hanno giocato a Giulia De Lellis. Dopo l'imbroglio architettato dagli autori del programma di Italia Uno, l'influencer romana ha raccontato di avere vissuto momenti difficili, colpita da un attacco di panico durante le riprese. " Non si è visto perché lo scherzo è durato ore, ma sono stata malissimo. Carlo è dovuto andarmi a comprare un farmaco per aiutarmi a respirare ", ha raccontato su Instagram la De Lellis subito dopo la messa in onda del servizio.

Come molti altri vip anche Giulia De Lellis è finita vittima di uno degli scherzi de Le Iene. All'influencer è stato fatto credere che il fidanzato Carlo Gussalli Beretta - complice degli autori - l'avesse tradita con la sua assistente, prendendosi una malattia sessualmente trasmissibile: la sifilide. Così, oltre allo smacco delle corna, Giulia ha dovuto affrontare anche il tradimento della sua assistente e la paura di avere contratto anche lei la malattia. I fan dell'ex volto di Uomini e Donne sanno bene, infatti, quanto lei sia ipocondriaca e lo scherzo ha puntato tutto sulla sua paura.

La gag si è fatta pesante quando Giulia De Lellis ha scoperto che la sua assistente e il compagno erano stati a letto insieme, trasmettendosi la fantomatica sifilide. Davanti al dermatologo - anche lui complice de Le Iene - l'influencer ha dato in escandescenza, insultando il fidanzato e la sua segretaria: " Ti ammazzo! Parla della malattia con il dottore che poi ti vengo a prendere e ti sventro, tr*** ". Lacrime, urla e panico con la De Lellis sempre più preoccupata di avere preso anche lei la sifilide. Solo l'intervento dalle Iene ha messo fine allo scherzo, che stava degenerando.