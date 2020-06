"Hai 50 anni, ripigliati", lo scatto hot di Antonella Mosetti non piace

Antonella Mosetti una volta di più sotto l'attacco degli hater che, come sempre, affollano il suo seguitissimo profilo Instagram. La conduttrice posa provocante in topless coprendo il seno con il braccio, mentre i pantaloni fitness fasciano le sue curve magre e toniche. La Mosetti ammicca divertita verso l'obiettivo coperta solo da un paio di occhiali dalla forma curiosa.

Ma gli hater non lasciano passare in sordina lo scatto e accorrono in massa per commentare la posa fin troppo audace, calcando come sempre la mano. " Ti posso assicurare che non sei un bel vedere ", scrive ferocemente un follower, seguito da una serie di parole a sostegno della sua affermazione. " Volgarissima e di pessimo gusto, non riesco a comprendere questa donna ", ribatte piccata un'altra hater.

Ma i fan sono pronti ad accorrere in aiuto della loro amata, sicuri dell'invidia provata dagli hater nei confronti del fisico perfetto della Mosetti. Rispedendo al mittente le critiche velenose ed elogiando la bellezza della ex concorrente del Grande Fratello VIP. Ma le polemiche non sembrano comunque trovare pace e spunta un'altra critica tra i like e gli apprezzamenti affettuosi.

" Ma hai 50 anni ripigliati ", digita nervoso un altro denigratore di passaggio, scivolando poi nel volgare. Antonella non sembra comunque curarsi della valanga di critiche che spesso affollano i commenti sotto alle sue foto, certa di catturare l'attenzione. Ma anche sicura della sua bellezza e dell'incredibile fisicità che sfoggia con decisione.

La Mosetti può contare su un seguito corposo di estimatori che ne apprezzano la bellezza sfrontata e senza regole, compresi i look e le pose osè. Non a caso sono tanti quelli che la invitano a togliere il braccio così da mostrare il seno nudo. " Tu mi turbi ", ribadisce uno dei suoi fan estasiato dalla visione della sua amata, seguito da " Queen che dire hai messo un'altra foto Bomba ".

Antonella può tranquillamente dimenticarsi della presenza degli hater grazie alle continue conferme di affetto che riceve quotidianamente, non solo apprezzamenti ma vere e proprie dichiarazioni di amore. La sua è una fisicità che non passa di certo inosservata. " Follemente e perdutamente innamorato della donna più bella del mondo. Sei uno schianto Antonella ", scrive uno dei suoi ammiratori, in una continua sequenza di complimenti per il seno e le forme della stessa modella.

