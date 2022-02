"Hai qualcosa...". La verità sul caso Drusilla-Iva Zanicchi

Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi è stato il momento più commentato della terza serata del festival di Sanremo ma la narrazione dei fatti è stata falsata da un cortocircuito. Si è presa per buona una prima interpretazione della gag tra le due, che si è svolta con tempi talmente rapidi che forse non hanno permesso di capire cosa stesse davvero accadendo tra le due. Infatti, si è dato per scontato che Drusilla Foer abbia "asfaltato" (questo è il termine più utilizzato) Iva Zanicchi, senza invece cogliere che, in quell'istante, è stata la stessa cantante a innescare la risposta della co-conduttrice.

E a distanza di poche ore appaiono invecchiate male le dichiarazioni di Vladimir Luxuria, che solitamente è ironica e autoironica: " Che soddisfazione Iva Zanicchi asfaltata, ma con grande garbo, da Drusilla Foer. Iva ha fatto una battuta da osteria, figlia dei retaggi più retrivi, davvero infelice. Forse pensava di essere simpatica, il che rende la cosa ancora più imbarazzante ".

Riascoltando con attenzione quei pochissimi secondi si capisce chiaramente che, tra quello che è stato riportato sui social e quello che in realtà si sono dette le due c'è una certa discrepanza, che è stata confermata dalla stessa Iva Zanicchi. Sia la cantante che la Foer, interpretata da Gianluca Gori, sono note per la loro ironia e, soprattutto, autoironia. Chi ha sollevato il caso, facendo passare la frase " tu hai qualcosa più di me ", detta da Iva Zanicchi e decontestualizzata dai commentatori, come qualcosa di irrispettoso e politicamente scorretto, probabilmente non conosce il loro temperamento.

La solita narrazione a senso unico, infatti, ha sparato i fuochi d'artificio simbolici in omaggio a Drusilla Foer per la sua risposta " sì, sono colta ". Assumendo che lo scambio sia davvero andato come si vuole far credere (ma non è così), al limite a offendersi sarebbe dovuta essere Iva Zanicchi per la risposta tagliente e apparentemente acida della co-conduttrice. Eppure, bastava soffermarsi sul linguaggio non verbale per capire che il virgolettato riportato e idolatrato dai social non fosse corrispondente al vero, visto che le due hanno continuato a scherzare.