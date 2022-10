"Hai rotto il...", "Dai mandami a f...". Lite furibonda a fine diretta al Gf Vip

Nella casa del Grande fratello vip si è quasi arrivati alle mani tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. I due concorrenti hanno avuto una lite furibonda subito dopo la diretta di lunedì sera, dove sono volate parolacce e insulti. Le telecamere non sono riuscite a riprendere la scena dei due mentre litigavano, ma l'audio - diventato virale sui social network - racconta di uno scontro durissimo, che ha portato i due vicinissimi. Tanto da costringere altri concorrenti a allontanare i due litiganti.

La dinamica che ha scatenato l'acceso confronto tra lo sportivo e il conduttore radiofonico non è chiara. Nelle immagini circolate in rete nelle scorse ore si vedono Antonino e Luca chiacchierare in giardino con Giaele. Spinalbese fa riferimento a Charlie e gli chiede se si " è confessata " con Gnocchi e se gli ha detto di non dire qualcosa. In lontananza, all'interno della casa, arrivano però delle urla e i tre corrono dentro per capire cosa sta succedendo.

La voce di Amaurys spicca tra tutte e lo sportivo inveisce contro Charlie. " Vaffanculo! Io parlo come dico io, ti mando a fanculo tre volte se voglio", grida furioso Perez, mentre Gnocchi lo provoca: "Bravo manda a fare in culo la gente invece di parlare". A quelle parole lo sportivo esplode ulteriormente: "Tu devi smettere di fare il tuttologo di 'sta minchia. Mi sono rotto il ca**o di te. E te l'ho già dimostrato. Tu parli solo di ca***te ". Nella lite interviene prima Carolina, che invita Gnocchi a tacere, poi anche Luca che rivolgendosi a Amaurys gli suggerisce di non ascoltare più le provocazioni di Charlie. Ma la discussione non si ferma.

La reazione del web