"Mia madre a casa piangeva". Bellavia torna nella casa del Gf e si commuove

Venti giorni dopo la sua uscita dal reality, Marco Bellavia è tornato nella casa del Grande fratello vip per un confronto con i suoi ex compagni di avventura. E guardarli in volto, come aveva promesso una settimana fa - quando era entrato virtualmente nella Casa con una lettera a cuore aperto - è stato toccante. Le lacrime, le sue ma anche quelle di Signorini e di altri concorrenti eliminati, non sono mancate e anche i confronti forti con quelli che più lo hanno emarginato durante la sua permanenza nella Casa.

Al Grande fratello vip Marco Bellavia ha mostrato disagi e fragilità, che hanno consentito al programma di farsi portavoce di un messaggio positivo: parlare di problemi come ansia e depressione, che accomunano molte persone, in televisione in un contesto leggero come quello di un reality. Il pubblico ha empatizzato con il dolore e la storia di Marco, per questo il conduttore è stato travolto dall'affetto della gente.

Tornato in studio per la prima volta dopo l'abbandono del 1° ottobre, Bellavia ha subito scherzato mentre il pubblico lo applaudiva e acclamava: " Ho fatto un gran macello, wow. Mi viene voglia di scherzare perché sono emozionato. Nella Casa ho avuto uno squilibro emozionale molto forte ma ho recuperato ora sto bene ". E si è visto.

Le immagini nella Casa e le lacrime di Marco

Insieme a Alfonso Signorini, Marco ha ripercorso le ultime difficilissime settimane vissute nella Casa. Lui stesso, nel rivedersi nelle immagini trasmesse sul maxi schermo, ha provato nuovamente dolore e la commozione, per alcuni attimi, ha preso il sopravvento. Alle lacrime di Bellavia si sono mescolate anche quelle di Signorini, di Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Poi è arrivata la straziante confessione: " La cosa che più mi fa soffrire è che mia mamma (89 anni) a casa piangeva vedendomi così. Quando la situazione si è fatta più dura ho pensato a loro, a lei e mio figlio, e ho scelto di uscire per non procurargli ulteriore dolore ".

Il conduttore ha poi spiegato cosa gli è successo nella Casa: " Sono entrato una settimana dopo gli altri e ho avuto difficoltà a integrarmi. Con il passare dei giorni mi sono perso, era come se fossi ubrianco, non capivo. Poi, quando ho avuto la prima nomination, ho iniziato a dormire meno, mi mancavano i punti di riferimento affettivi ma anche temporali. E la mancanza di sonno e tutta una serie di stress mi hanno fatto crollare ".

Le scuse di Ginevra e Ciacci e le parole di Geggia

In studio Marco Bellavia ha potuto avere anche un faccia a faccia con Ginevra Lamborghini, che nei suoi confronti aveva usato parole terribili. L'ereditiera ha fatto mea culpa parlando dei suoi sbagli e di quelli del gruppo (definendolo lei stessa un "branco") ma Marco, pur raccogliendo le sue scuse, l'ha invitata a scusarsi soprattutto con il pubblico: " Devi farlo per loro non per me, per tutti quelli che hanno empatizzato con il mio dolore e che hanno vissuto sulla loro pelle quello che ho vissuto io ".

Anche Giovanni Ciacci si è voluto scusare con lui, definendosi "insensibile" nel non avere riconosciuto la sua sofferenza. Ma è con Geggia che Bellavia ha avuto un acceso confronto. L'attrice ha cercato di giustificare l'atteggiamento negativo avuto con lui sia dentro che fuori dalla Casa e l'ha messa sul piano dell'ironia. Marco però l'ha ammonita: " Hai anche detto che ci avevo provato con te. Ma non l'ho fatto né con te né con Ginevra. Quando fa comodo è simpatica, quando non fa comodo è seria ".

Marco Bellavia e Pamela, l'incontro in studio

Bellavia ha avuto modo di incontrare anche Pamela Prati, che è arrivata in studio senza sapere il motivo della sua inattesa uscita dalla porta rossa e quando ha visto Marco si è subito commossa. Il conduttore ha usato parole di affetto e stima nei confronti della showgirl: " Tutte quelle cose che ho provato per te e ti ho detto nella Casa erano autentiche e fatte con il cuore. Io avrei voluto che nella Casa potesse nascere qualcosa di stupendo tra noi". E così la Prati ha lasciato una porta aperta al conduttore per quando abbandonerà la casa, facendogli sapere di sentire molto la sua mancanza nel gioco. A quel punto, però, Marco si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa: "Perché mi hai votato allora? ". Una domanda sostenuta anche da Sonia Bruganelli, che l'ha definita insensibile al dolore di Marco ma Signorini è intervenuto per discolpare la Prati, spiegando che lo aveva nominato perché sentiva la mancanza del figlio.

Il ritorno di Marco nella Casa