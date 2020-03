Hailey Baldwin festeggia il compleanno di Justin Bieber

Hailey Baldwin celebra teneramente su Instagram il compleanno del marito Justin Bieber, pubblicando uno scatto inedito delle nozze: i due sono ritratti mentre si baciano con passione. Non solo, perché scorrendo le immagini la coppia è ripresa in atteggiamenti romantici tra baci, abbracci e selfie personali: una celebrazione spontanea con tanto di dedica personale.

La modella ha corredato il tutto con poche ma sentite parole ricche di amore, augurando buon compleanno a Justin, che lei definisce il suo "migliore amico", completando il tutto con un: " grazie per far nascere il sorriso sul mio viso ogni giorno, ti amo" . Un augurio molto apprezzato anche dai tantissimi fan e follower della modella e dagli innumerevoli amici VIP della giovanissima coppia.

Lo stesso Justin ha ripreso una delle foto pubblicate dalla moglie, così da ringraziarla per l'amore che condividono, aggiungendo una dedica tenera e specificando che è proprio lei il suo regalo di compleanno. Nonostante la giovane età, i due sono molto uniti e affiatati: il loro profondo amore li ha spinti velocemente a fare il grande passo fino all'altare.

Justin ha trovato in Hailey una complice perfetta ma anche una confidente e amica importante, un porto sicuro dove rifugiarsi durante i momenti negativi. Come ha specificato lo stesso cantante, sta ancora affrontando un percorso di ripresa fisica e mentale dopo gli anni di eccessi e Hailey riveste un ruolo molto importante in questo cammino.

Come ha mostrato la stessa modella nelle Storie di Instagram, la celebrazione è poi proseguita in privato: la zona outdoor della casa è stata arredata con un numero infinito di candele e lucine di Natale. Caminetto accesso e schermo bianco per una visione cinematografica personalizzata, un momento intimo e ricco di amore. Il party a due era stato anticipato da una festa al Delilah di Los Angeles, celebrata la sera prima in compagnia di una quarantina di invitati, ovvero gli amici più cari della coppia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?