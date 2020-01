Hailey Baldwin: "Non prendetemi in giro, ho una malattia genetica"

Le continue burle da parte dei detrattori hanno spinto la modella Hailey Baldwin a spiegare nel dettaglio alcune sue caratteristiche fisiche: nello specifico, la strana conformazione delle sue bellissime e affusolate dita. Offesa dalle molteplici derisioni, la giovane ha raccontato di avere una malattia genetica nota come ectrodattilia: una condizione presente sin dalla nascita e che lei stessa non ritiene un disagio oppure un problema.

Il chiarimento è avvenuto attraverso una storia di Instagram, dove è apparsa l'immagine della sua mano sinistra - e in particolare del mignolo - che in apparenza sembra fratturato e curvo. La malattia investe gli arti, sia inferiori che superiori, e consiste in uno sviluppo incompleto di una o più dita. La condizione non incide sulla qualità della vita privata o lavorativa della modella, la quale non si cura della conformazione particolare del dito, che anzi trova simpatico e buffo. Per questo motivo si è domandata perché la questione potesse turbare e angosciare alcuni dei suoi follower.

Hailey Bieber via Instagram Stories

(January 28, 2020) pic.twitter.com/5LOCETrh8X — Hailey Bieber Updates (@HaileyBaldwinCR) January 29, 2020

A scatenare gli hater sono state alcune foto dove la modella posava accanto al marito Justin Bieber, appoggiando la mano sul suo petto: una situazione che metteva in evidenza la particolare struttura del mignolo. Le continue domande e derisioni hanno costretto la giovane a un chiarimento, una puntualizzazione necessaria proprio per bloccare la valanga di commenti inutili. Così facendo, Hailey spera di mettere fine alle offese nei confronti del suo dito, spostando l'attenzione sul suo lavoro da modella e sulla produzione musicale del marito.

Non a caso Justin ha da poco presentanto "Seasons" presso il Regency Bruin Theatre di Los Angeles, una docu-serie composta da dieci episodi dove il cantante si racconta, parla del suo percorso e del quotidiano. Immancabile la presenza della stessa moglie, sia all'interno della serie che sul red carpet della première. I due sono apparsi molto uniti e affiatati, tanto da concedersi innumerevoli effusioni a favore di camera.

All'interno della serie Justin parla a cuore aperto anche del suo percorso di guarigione mentale, una condizione che nel 2017 lo aveva spinto ad interrompere il Purpose World Tour per ricostruire se stesso. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo album dell'artista, "Changes", che abbraccia il nuovo stile di vita di Justin e che rappresenta perfettamente questo mood più intimo e introspettivo: la necessità di mostrarsi in modo più onesto e senza filtri.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?