Ad Halloween tutti reclusi in casa. Ecco le storiche puntate delle serie tv

Le misure restrittive anti-Covid hanno cancellato le feste di Halloween e, causa coprifuoco, perfino gli aperitivi di Halloween sono praticamente un ricordo. Non resta che darsi alla visione di serie televisive, nuove o storiche che sono presenti sulle varie piattaforme di streaming online.

Buffy l'Ammazzavampiri è su Amazon PrimeVideo

Un grande classico di Halloween sono le puntate di Buffy l’Ammazzavampiri: in quel di Sunnydale, paese immaginario costruito sulla bocca dell’inferno, la notte del 31 ottobre è l’unico giorno all’anno in cui i mostri non camminano con piedi umani, o almeno lo sarebbe in teoria. Infatti, proprio a Halloween, Buffy Summers e i suoi amici sono costretti a fronteggiare diverse creature infernali, contrariamente alle aspettative. La sesta puntata della seconda stagione di Buffy l’Ammazzavampiri si intitola proprio Halloween: Buffy, Xander e Willow vengono costretti dal preside ad accompagnare un gruppo di bambini a fare “dolcetto o scherzetto?”, ma finiscono per trasformarsi nei personaggi dei loro costumi. Buffy in una dama ottocentesca, Willow in un fantasma e Xander in un soldato. La spiegazione del fenomeno è nella storia personale del bibliotecario Giles. Buffy l’Ammazzavampiri è attualmente disponibile su Amazon PrimeVideo.

I Simpson sono su Disney Plus

Quando si parla di Halloween niente è più calzante, televisivamente parlando, delle puntate a tema de I Simpson, chiamate La paura fa novanta. Nel quarto episodio della stagione 26, tra le varie storie narrate dalla famiglia più sgangherata d’America c’è un omaggio a Stanley Kubrick: il barista Boe si trasforma per un episodio nel drugo Alex DeLarge di Arancia Meccanica, dopo di che viene catapultato in diversi film di Kubrick, tra cui il pruriginoso Eyes Wide Shut. I Simpson possono essere visti su Disney Plus.

Friends è su Netflix

Tra le più deliziose puntate di una serie a tema Halloween c’è la sesta puntata dell’ottava stagione di Friends, che vede come guest star niente di meno che l’attore Sean Penn. Nell’episodio, che si intitola La festa di Halloween, si tiene un party a casa di Monica, dove Phoebe invita anche la sorella gemella Ursula, con la quale non ha grandi rapporti, e il suo futuro sposo. Tra i costumi indossati dai protagonisti spiccano proprio quello di Phoebe, che per una sera diventa Super Girl, quello di Monica che si traveste da Catwoman, mentre Chandler è un coniglio rosa e Ross una patata con uno scolapasta in testa - e afferma di essere lo Sputnik, ma nessuno capisce il nesso. Friends è su Netflix.

Dawson's Creek è su Amazon PrimeVideo

Su PrimeVideo ci sono invece tutte le puntate di Dawson’s Creek. Nella nona puntata della quinta stagione, dal titolo Storie di terrore, Joey, Jack, Pacey e la nonna di Jen fanno a gara a chi racconta la storia più spaventosa. Nelle storie sono presenti dei riferimenti alle opere di Stephen King: il racconto di Pacey assomiglia infatti a Christine la macchina infernale, mentre Audrey appare vestita con il costume di Carrie White, la protagonista del primo romanzo scritto da King. La puntata non è andata in onda per la prima volta ad Halloween, ma fa riferimento a questa festività.

The Big Bang Theory è su Infinity

Indimenticabile per i fan di The Big Bang Theory è la sesta puntata della prima stagione, dal titolo Il paradigma della Terra di Mezzo. L’episodio racconta di una festa organizzata da Penny, in cui i nerd più amati d’America si recano abbigliati con dei costumi assolutamente originali: Leonard è Frodo Baggins, mentre Sheldon è vestito da effetto Doppler. In questa puntata c’è il primissimo bacio tra Leonard e Penny. The Big Bang Theory è disponibile su Infinity.

How I Met Your Mother è su Netflix

Particolarmente interessanti sono anche le puntate a tema Halloween della sit com How I Met Your Mother. Se nella prima stagione Ted Mosby racconta di essere alla ricerca di una certa zucca supersexy conosciuta negli anni precedenti, nella puntata 8 della settima stagione (Il ritorno della zucca supersexy), finalmente Ted incontra la donna sulla quale aveva costruito una vera e propria mitologia. E che, per l’occasione, è interpretata dalla guest star Katie Holmes. È anche l’episodio in cui Barney si traveste da Apollo Creed nella scena del duello contro Ivan Drago, contenuta in Rocky IV. How I Met Your Mother è su Netflix.

Beverly Hills 90210

Vale infine la pena citare una serie che ha fatto la storia della tv: nella tredicesima puntata della seconda stagione di Beverly Hills 90210 (La notte di Halloween), i protagonisti sono alle prese con una festa a tema. Donna indossa uno scomodo costume da sirena, mentre Brenda e Dylan si trasformano per una notte in Bonnie e Clyde. Ma la protagonista dell’episodio è Kelly, che viene quasi stuprata da un ragazzo conosciuto alla festa. Kelly viene salvata in corner dai suoi amici, tuttavia si chiede se il suo costume di Halloween non sia stato un invito allo stupro. Si tratta di una puntata epocale, che negli anni ’90 definì tra i giovani il concetto di consenso. Purtroppo però Beverly Hills 90210 non è disponibile su nessuna piattaforma streaming italiana.