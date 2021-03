Tutti i segreti di Harry e Meghan. L'intervista che scuote la Regina

Due clip da 30 secondi ciascuna sono bastate per gettare nel panico la royal family. La CS ha diffuso, infatti, una anteprima dell’intervista che Harry e Meghan hanno concesso a Oprah Winfrey e che vedremo il 7 marzo prossimo, alle 8 di sera negli Stati Uniti. In questi trailer a parlare è stato il principe Harry, ma le premesse sono tutt’altro che confortanti. Già Oprah aveva dichiarato che questa intervista è “choccante” e “nessun tema è off-limits” . Forse la nota conduttrice americana non ha affatto esagerato.

Parlando della vita a corte di Meghan, il duca di Sussex ha fatto perfino un riferimento a sua madre: " La mia grande preoccupazione è che la storia si stava ripetendo” , ha dichiarato, pensando alla pressione dei media che Lady Diana aveva subìto e che da alcuni anni sarebbe diventata un problema anche per Meghan Markle. Il principe ha poi aggiunto, sempre con il pensiero rivolto alla principessa del Galles: Non riesco neppure a immaginare cosa debba essere stato per lei attraversare tutto questo processo da sola, perché è stato incredibilmente duro per noi due, ma almeno avevamo l’un l’altra”.

In un altro frammento video si vede Oprah Winfrey chiedere a Meghan Markle quale sia stato il “punto di rottura” nella sua quotidianità con la royal family e se “abbia taciuto o sia stata messa a tacere” . Qui, proprio sul più bello, l’anteprima si interrompe. Secondo Oprah Winfrey l’esperienza di Harry e Meghan è stata così dura che “era quasi impossibile sopravvivere” . Qualcuno avrebbe persino consigliato ai Windsor di “nascondersi dietro al divano” durante l’intervista.