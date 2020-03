Harry e Meghan non sfileranno alla processione della regina a Westminster

C’è grande attesa per le celebrazioni del Commonwealth Day che si svolgeranno oggi a Londra. La cerimonia rappresenta, di fatto, l’ultimo impegno pubblico del principe Harry e Meghan Markle in qualità di reali senior. Nel primo pomeriggio i duchi di Sussex si uniranno alla regina Elisabetta e agli altri esponenti della royal family alla commemorazione presso l'abbazia di Westminster, ma non sfileranno in processione come invece avevano fatto lo scorso anno.

Harry e Meghan ci saranno ma con un ruolo defilato, l’ultimo incarico prima del divorzio ufficiale dalla famiglia reale sancito con l’accordo della Megxit. I duchi di Sussex partecipano alla commemorazione per il Commonwealth Day, riuniti con la regina Elisabetta II, il principe Carlo, la consorte Camilla, e il principe William e Kate, ma non percorreranno la navata della storica abbazia dietro a sua Maestà. " Il duca e la duchessa del Sussex non faranno parte della processione della regina attraverso l'Abbazia di Westminster all'inizio del Commonwealth Service ", ha riferito la corrispondente reale del Daily Mail, Rebecca English, su Twitter. I Sussex, a differenza dello scorso anno, non attenderanno l’arrivo della regina Elisabetta per camminare con lei attraverso la navata. Occuperanno invece i loro posti in attesa dell’inizio delle celebrazioni. La stessa cosa sarà fatta dal duca e dalla duchessa di Cambridge. William e Kate hanno scelto di non sfilare in processione ma di sedersi prima dell'arrivo della regina. Una decisione comunicata all'ultimo minuto.

Il ritorno nel Regno Unito dei duchi di Sussex è stato accolto con grande calore dai sudditi. Agli annuali "Endeavor Fund Awards" alla Mansion House di Londra, Meghan Markle e il principe Harry sono stati circondati dall’affetto degli inglesi, che per ore li hanno attesi sotto la pioggia battente. Meghan, raggiante e più in forma che mai, si appresta a salutare definitivamente la Gran Bretagna ma ha comunque avuto l'occasione di incontrare Elisabetta II. Le due donne si sarebbero incontrate poco prima della cerimonia religiosa, alla quale i duchi di Sussex hanno preso parte, svoltasi alla Cappella reale di All Saints del castello di Windsor nel Berkshire. Meghan e sua Maestà avrebbero scambiato poche parole e la regina avrebbe chiesto notizie del piccolo Archie, rimasto in Canada con le tate. Dopo la partecipazione al Commonwealth Day Harry e Meghan non avranno più impegni istituzionali per la famiglia reale, ma è già stato ufficializzato che non ripartiranno immediatamente per il Canada.