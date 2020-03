Meghan torna a Londra e incanta di nuovo gli inglesi

Non si sa cosa si siano detti Harry e la Regina Elisabetta nelle quattro ore di conversazione privata avute solo qualche giorno fa, ma una cosa però è certa: nonostante le critiche, i gossip e le chiacchiere che la sua decisione di vivere insieme a Meghan Markle in Canada hanno portato, Harry continua ad essere un uomo innamoratissimo di sua moglie.

La dimostrazione palese l’hanno avuta tutti i presenti agli annuali " Endeavor Fund Awards " alla Mansion House di Londra, dove Meghan Markle ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito da quando lei e Harry hanno annunciato di essersi “dimessi” dagli impegni reali. La coppia è arrivata sotto una pioggia battente e si è subito mostrata complice e sorridente. Harry indossava un abito blu scuro, una camicia bianca e una cravatta blu, mentre Meghan appariva meravigliosa in un sensuale abito turchese disegnato da Victoria Beckham. Un abito che non è certo passato inosservato, chiuso da una lunga cerniera che partiva dalle spalle e che metteva in mostra le sue curve perfette nonostante la recente gravidanza.

Una piccola folla ha sfidato la pioggia e il freddo pur di vederli e per loro ci sono stati grandi applausi ed un solo forte fischio di disapprovazione. L’evento è la prima apparizione ufficiale congiunta della coppia dalla loro decisione di allontanarsi dalla casa reale che entrerà in vigore il 31 marzo.

La cerimonia, giunta al suo quarto anno, riunisce centinaia di feriti e malati di guerra insieme alle loro famiglie. Il conduttore della cerimonia di premiazione JJChalmers, che è anche un vecchio amico di Harry, ha pubblicamente appoggiato la decisione di Harry e Meghan di allontanarsi. “Ci sono state molte chiacchiere da parte dei media - ha detto - ma bisogna guardare cosa è successo negli ultimi due anni. Diventando genitori, hanno cambiato le priorità della loro vita”.

Durante la serata Meghan è rimasta seduta accanto ad Harry stringendogli la mano come hanno abituato a mostrarsi sin dal primo momento che si sono conosciuti. E quando è salita sul palco per premiare uno dei presenti le sue prime parole sono state: "E' stato molto bello tornare". Domani ci sarà l’ultima apparizione ufficiale, dove presumibilmente Meghan incontrerà anche la Regina Elisabetta e poi la coppia farà ritorno in Canada dove è attualmente il piccolo Archie rimasto a casa con la nonna materna.