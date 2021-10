L'ultimo sgarbo di Harry e Meghan a Lady D.

Harry e Meghan ne avrebbero combinata un’altra delle loro, un nuovo dispetto al principe William e alla royal family, aggravato dal fatto che in gioco, stavolta, c’è il ricordo di Lady Diana. La popolarità dei Sussex, già in declino dopo le interviste bomba degli scorsi mesi, rischia un nuovo tracollo e potrebbe essere quello definitivo.

Il party in onore di Lady Diana

Il prossimo 19 ottobre, a Londra, avrà luogo un esclusivo party dedicato alla memoria di Lady Diana. Un evento a cui prenderanno parte un centinaio di persone e che, idealmente, sarà la prosecuzione dello svelamento della statua dedicata alla principessa del popolo, avvenuto il 1° luglio 2021. In quell’occasione, infatti, le restrizioni dovute alla pandemia non consentirono esclusivamente la presenza di William Harry e dei fratelli di Diana, ovvero il conte Spencer, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes. Più che altro si trattò di un evento social.

Ora che la vita sta lentamente tornando alla normalità, il duca di Cambridge ha deciso di organizzare una festa vera e propria, a cui prenderà parte anche il cantante Elton John. Per la verità i tabloid avevano annunciato il party già per lo scorso settembre, ma alla fine sarebbe stato rimandato proprio per ragioni legate alla pandemia. Harry e Meghan, però, non ci saranno. Il duca di Sussex perderà l’occasione per omaggiare Lady Diana. Ufficialmente, come riporta Il Corriere.it, l’assenza è stata motivata dall’agenda fitta di impegni dei duchi, dalla presunta impossibilità di trovare una data che andasse bene a entrambi i fratelli. Per la verità questa giustificazione ha tutta l’aria di una scusa e per giunta piuttosto debole.

I giornali parlano di affronto ai duchi di Cambridge e a tutta la royal family, di un comportamento inqualificabile che non gioverà affatto alla popolarità, già in parzialmente affondata, di Harry e Meghan. Perché i Sussex avrebbero snobbato l’evento in onore di Lady D.?

William e Harry ancora ai ferri corti

La ragione di questa decisione inaspettata starebbe nella mancata riconciliazione tra William e Harry. I due non si sarebbero ancora chiariti del tutto, ma l’assenza dei Sussex non aiuterà certo a ricomporre la frattura. Non è chiaro se Harry e Meghan abbiano preso di comune accordo la decisione di non presenziare al party, oppure se sia stato uno dei due a decidere. Di fatto, però, l’evento del prossimo 19 ottobre poteva essere l’occasione non solo per mettere fine alla diatriba famigliare, ma anche per portare in Inghilterra Archie e Lilibet Diana. Il primogenito dei duchi non torna in patria da circa un paio d’anni, mentre la bambina non è mai stata nella terra natale del padre.

L’annuncio ufficiale con cui Harry e Meghan hanno disdetto la loro presenza al party è arrivato la sera del 10 ottobre, attraverso il loro portavoce. Un modo formale, perfino freddo di annunciare una tale notizia. È possibile che questa situazione sia la conseguenza diretta del rifiuto del principe William al battesimo a Windsor di Lilibet Diana? Una sorta di vendetta dei duchi di Sussex? Solo un’ipotesi, ma da non scartare. Tuttavia la festa tributo a Lady Diana poteva rappresentare il momento migliore per chiarire anche questa faccenda. Invece, abbiamo l’impressione che sia stata persa un’occasione.

Harry e Meghan, poi, hanno enormi problemi di credibilità e di popolarità che affondano le radici nelle dichiarazioni scabrose fatte nei mesi scorsi a Oprah Winfrey. A contribuire al naufragio c’è stata anche la notizia dell’autobiografia a cui il principe Harry sta lavorando. Un libro che promette importanti rivelazioni come, per esempio, il nome del membro della royal family che avrebbe fatto commenti razzisti riguardo il colore della pelle di Archie. I Sussex non sono amati dal popolo, anzi, sono stati una grande delusione. Prova ne è la marea di commenti negativi arrivati durante e dopo il loro ultimo viaggio a New York. Ora si permettono di snobbare il party dedicato a Lady D. La loro assenza farà rumore, ma non sarà certo quello degli applausi.