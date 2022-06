Il meraviglioso video a sorpresa della regina Elisabetta

Il “Platinum Party at the Palace”, il concerto in onore della regina Elisabetta che si è svolto di fronte a Buckingham Palace, è stato un trionfo. A renderlo uno spettacolo indimenticabile, però, non sono stati solo gli artisti che vi hanno partecipato, dai Queen ad Andrea Bocelli, ma un video ormai virale e spassosissimo di Sua Maestà che scherza con l’orso Paddington. Ancora una volta la sovrana ci ha dato una lezione di forza, dimostrandoci che, in fondo, l’età è solo un numero, ma l’animo può rimanere giovane per sempre.

Lilibet e Paddington

La sera del 4 giugno 2022 il concerto “Platinum Party at the Palace” ha riunito circa 20mila persone intorno a Buckingham Palace e star del calibro dei Queen, che hanno aperto lo spettacolo, Andrea Bocelli, che ha cantato “Nessun Dorma” dalla “Turandot” di Puccini, Alicia Keys, Diana Ross, Rod Stewart ed Elton John (in video registrato, visto che si trovava a Milano per un concerto). Ad aprire lo spettacolo un divertentissimo video in cui una smagliante regina Elisabetta scherza con il popolare orsetto Paddington. I due sono a tavola, una di fronte all’altro, per il quotidiano rito del tè.

Il piccolo Paddington, però, si fa prendere un po’ la mano (anzi, la zampa) e si lancia sulla teiera, succhiandone tutto il contenuto. Poi ricorda che sarebbe buona educazione offrire il tè anche alla sua ospite, ma ormai non ne rimangono che due gocce. Sua Maestà non sembra affatto turbata dall’accaduto, mentre Paddington, nel disperato tentativo di salvare la teiera da una rovinosa caduta, schiaccia con la mano il dolce che ha accanto, spruzzando crema su un membro dello staff della Regina. Il valletto richiama all’ordine l’orsacchiotto, che rivela alla Regina di avere dei panini con la marmellata di riserva nel suo cappello. A sorpresa la sovrana, sorridente, risponde: “Oh, anche io nella mia borsa” e tira fuori un sandwich “per dopo” . Insomma, Paddington e la monarca scoprono tramite un sandwich di essere spiriti affini. Alla fine l'orsetto dice: "Buon Giubileo Signora. E grazie di tutto". La Regina risponde: "Lei è molto gentile". Entrambi prendono i cucchiaini e iniziano a battere il tempo del brano dei Queen "We Will Rock You", che ha aperto il concerto.

Un video simpaticissimo, in cui la regina Elisabetta si mette in gioco e si prende in giro, perfino, scherzando sul contenuto della sua mitica borsetta. Nessuna sovrana è mai stata tanto divertente, alla mano, capace di un umorismo spensierato e pubblico rivolto a se stessa. Sua Maestà ha già fatto un “esperimento” simile nel 2012, in occasione delle Olimpiadi di Londra. Impossibile dimenticare il video con i corgi e Daniel Craig nei panni di James Bond. Stavolta, per il Giubileo, non c’era Bond ma Paddington, creato nel 1958 dall’autore Michael Bond. Forse è questo il segreto della forza della regina Elisabetta: non prendersi sul serio, ridere di se stessa anche se è una leggenda vivente (o forse proprio per questo, chissà).

Il concerto

La sera del 4 giugno 2022 non è andata in scena solo la musica, ma l’orgoglio britannico. La royal family, compresi i piccoli George, Charlotte e Louis, ha assistito al concerto divertita e rilassata. Spiccavano, per eleganza, Kate Middleton in bianco Self-Portrait (un abito da 400 sterline ancora in vendita online e già indossato per un evento alla National Portrait Gallery) con orecchini di Robinson Pelham e Camilla Shand che ha optato per un outfit scuro su cui risaltavano gli orecchini pendenti Van Cleef & Arpels. Ancora una volta, in pubblico, il principe Carlo ha chiamato la regina Elisabetta “mamma” . Anzi, per la precisione “mammina” . Era già successo in occasione del party di compleanno per i 92 anni della monarca, nel 2018. Per il Giubileo di Platino l’erede al trono ha voluto omaggiare la regina Elisabetta con parole affettuose e commosse: “Sua Maestà ride e piange con noi, ma soprattutto ci è stata accanto in questi 70 anni” , perché “servire i cittadini è ciò che fa alzare mia madre ogni giorno. Grazie a tutti voi”.

Non poteva mancare “Our Green Planet”, momento dedicato a uno dei temi più sentiti dalla royal family, cioè il cambiamento climatico e la difesa dell’ambiente. A parlarne uno dei divulgatori più famosi in Inghilterra e nel mondo, David Attenborough. Idee ribadite anche dal principe William. Il futuro re d’Inghilterra ha anche omaggiato i Windsor, dichiarandosi “orgoglioso” di suo padre, il principe Carlo e del nonno, principe Filippo scomparso il 9 aprile 2021 a 99 anni.