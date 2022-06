Harry e Meghan a St. Paul dopo il pranzo privato con la Regina

“Lilibet incontra Lilibet” , questo è il titolo con cui il Daily Mail ha riportato il tanto atteso primo incontro, lo scorso 2 giugno, tra la regina Elisabetta e Lilibet Diana, secondogenita dei Sussex. Inoltre il 3 giugno 2022, a St. Paul, Harry e Meghan hanno preso parte al National Service of Thanksgiving, insieme a William, Kate, al principe Carlo e a Camilla Shand.

Il pranzo con la Regina

La regina Elisabetta avrebbe conosciuto la bisnipote il 2 giugno 2022, durante un pranzo privato con Harry e Meghan avvenuto subito dopo la conclusione del Trooping The Colour. Lo ha annunciato Omid Scobie, coautore del libro “Finding Freedom”, a Bbc Breakfast. L'intervista è stata citata dall'Independent. Il giornalista ha anche fatto alcune rivelazioni sul compleanno di Lilibet Diana, il prossimo 4 giugno e sul presunto party che i genitori starebbero organizzando per festeggiarla: “Credo che la gente si aspetti una specie di evento stravagante per il compleanno [di Lilibet], ma vedremo le fotografie. Da ciò che mi è stato riferito, non dovremmo aspettarci nulla. Quei momenti con Lilibet sono molto privati, tra [i Sussex] e la Regina e naturalmente sappiamo con quanta ansia [Elisabetta] li abbia attesi”.

Omid Scobie ha anche dichiarato: “Sappiamo che la Regina è tornata al Castello di Windsor ieri e anche la coppia vi è tornata, visto che alloggia a Frogmore Cottage. Così c’è stata la possibilità per [la Regina] di incontrare [Lilibet]”. Non sappiamo cosa si siano detti Harry, Meghan ed Elisabetta II durante il pranzo. La speranza è che abbiano avuto modo di appianare le divergenze. A proposito di faide familiari, una delle domande che in queste ore la stampa si sta ponendo riguarda William e Harry. I giornali vorrebbero sapere se tra i due c’è stato un incontro privato, chiarificatore e se lo stesso sia avvenuto tra le cognate Kate Middleton e Meghan Markle.

Stando alle indiscrezioni al momento non sarebbe successo proprio nulla tra i quattro. Sappiamo che i Cambridge non parteciperanno alla presunta festa di compleanno per Lilibet Diana, il 4 giugno 2022, poiché impegnati in Galles. Un insider ha riferito a Page Six: “Al momento è improbabile che William e Harry si incontrino separatamente durante le celebrazioni per il Giubileo. Di sicuro per il momento non c’è niente in agenda” . Forse i fratelli hanno deciso di rimandare le discussioni, per non mettere in ombra i festeggiamenti in onore della sovrana. Tuttavia il 3 giugno 2022 Sussex e Cambridge si sono ritrovati a St. Paul per la messa dedicata ai 70 anni di regno della regina Elisabetta.

Harry e Meghan a St. Paul

Alle 11.30 ora italiana I duchi di Sussex sono arrivati a St. Paul per il National Service of Thanksgiving, il loro primo impegno pubblico del Giubileo di Platino e, per essere più precisi, il primo evento royal a cui presenziano da due anni a questa parte. Il loro ultimo appuntamento al servizio di Sua Maestà risale, infatti, al marzo 2020, quando Harry e Meghan presero parte al Commonwealth Service nell’Abbazia di Westminster. A St. Paul Meghan Markle ha indossato un “coat dress” bianco con cappello abbinato e gli orecchini di diamanti Snowflake Snowstorm di Birks, già portati per il Commonwealth Day Service nel 2020. Harry, vestito in abiti civili e Meghan si sono seduti in seconda fila accanto alle principesse Eugenia e Beatrice, accompagnate dai mariti.

William e Kate, invece, sono arrivati diversi minuti dopo, forse per “evitare qualunque interazione potenzialmente [foriera di] tensione” , come scrive il Daily Mail, con i Sussex. La duchessa di Cambridge ha scelto un vestito giallo di Emilia Wickstead con cappello di Philip Treacy e scarpe Gianvito Rossi da 560 sterline (stando sempre al Daily Mail Kate avrebbe questo tipo di scarpe in almeno sei colori). La duchessa ha anche indossato un paio di orecchini di perle e diamanti della regina Elisabetta, probabilmente un affettuoso tributo alla monarca, già portati al funerale del principe Filippo e al Remembrance Sunday Service nel 2016. Si tratta dei Bahrain Pearl Diamond Drop Earrings, le cui perle vennero donate alla sovrana dal Hakim del Baharain nel 1947, per il suo matrimonio con il duca di Edimburgo. Anche Lady Diana sfoggiò questi orecchini nel 1982.

Il principe Carlo e la moglie Camilla sono arrivati per ultimi. La duchessa di Cornovaglia ha scelto un abito avorio e oro di Fiona Clare e cappello di Philip Treacy. Al loro arrivo sia l’erede al trono che i Sussex sono stati acclamati dal pubblico. Per la verità l’unico che ha ricevuto fischi è stato il premier Boris Johnson a cui, forse, non sono stati perdonati i presunti party durante il lockdown. Harry e Meghan hanno mantenuto il basso profilo promesso alla regina Elisabetta. Grandi assenti sono stati proprio Sua Maestà e il principe Andrea. Un comunicato di Buckingham Palace ha fatto sapere: “La Regina ha apprezzato enormemente la Parata di oggi, ma ha avuto un lieve malessere…e con grande riluttanza, tenendo conto del viaggio e delle attività richieste per prendere parte al National Service of Thanksgiving, ha deciso di non partecipare”.