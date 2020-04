Harry e Meghan, stop alle collaborazioni con i tabloid

Il Principe Harry e Meghan Markle mettono fine alla collaborazione con una parte della stampa britannica, cioè con alcuni tabloid.

Come riporta la Bbc, i duchi di Sussex hanno inviato una lettera agli editori dei siti del Sun, del Mirror, del DailyMail e dell’Express - non viene menzionato specificamente il DailyStar, ma fa parte di uno dei gruppi editoriali di una di queste testate, quindi probabilmente può essere considerato incluso nel ban. Nella lettera, un portavoce della coppia ha spiegato il desiderio di fermare storie “ distorte, false e invadenti ”.

Meghan e Harry stanno rifiutando di far parte del sistema del clickbait - il modo con cui vengono chiamati sul Web i cosiddetti articoli “acchiappaclick” - e si sono detti, attraverso il portavoce, preoccupati che una fetta influente dei media abbia pubblicato articoli che forniscano di loro un’immagine che non corrisponda a quella reale e che, inoltre, entri un po’ troppo nel loro privato. “ C’è un vero costo umano per questo modo di fare affari e colpisce ogni angolo della società ”, si legge nella lettera. Il portavoce fa riferimento al modo in cui i pettegolezzi sui Sussex aumentino le entrate pubblicitarie dei tabloid.

Questo si traduce nell’immediato nel fatto che lo staff di pubbliche relazioni dei duchi non risponderà più al telefono ai giornalisti di queste testate, per confermare o smentire delle affermazioni che vengono fatte su Harry e Meghan. I duchi hanno aggiunto che non si tratta di un escamotage per evitare le critiche: secondo la coppia, i media continuano ad avere ben saldo il loro diritto di critica, ma questo diritto non può basarsi sulle bugie. Tanto che i Sussex promettono di continuare a collaborare con i giornalisti giovani ed emergenti per la diffusione delle proprie iniziative benefiche.

Proprio nei giorni scorsi sono circolate delle immagini che ritraggono Meghan e Harry mentre consegnano dei pasti a domicilio a persone bisognose di Los Angeles, città in cui attualmente vivono con il loro piccolo Archie Harrison, dopo aver fatto un passo indietro come membri senior della Royal Family, con l’intenzione di mantenersi in proprio. Le immagini e i video hanno fatto il giro del mondo, grazie anche ai social network.

