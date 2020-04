Meghan e Harry consegnano cibo ai bisognosi

Meghan Markle e il Principe Harry si dedicano ai meno fortunati anche durante l’epidemia di coronavirus. Indossando però guanti e mascherine e mantenendo la distanza sociale, come prescrive il protocollo.

Come riporta il DailyMail, i duchi di Sussex hanno trascorso due giorni a consegnare cibo a malati e anziani residenti a Los Angeles: Meghan desiderava infatti che Harry iniziasse a conoscere la città in cui si sono trasferiti attraverso gli occhi della filantropia. La loro scelta umanitaria è quindi ricaduta sul progetto Angel Food, che si occupa di consegnare pasti a domicilio a persone malate o anziane, che in questo periodo sono particolarmente a rischio contagio e, perciò, non si possono spostare dalle loro abitazioni.

Vestiti in abiti sportivi, Meghan e Harry hanno trascorso in questo modo la Pasqua, decidendo di tornare a dare una mano il mercoledì successivo. Il direttore esecutivo del progetto Richard Ayoub ha sottolineato come i duchi abbiano mantenuto un profilo basso durante la loro opera di volontariato e che il loro ente di beneficenza sia stato onorato di averli a bordo, tanto più che i due si sono mostrati “ estremamente concreti e sinceramente interessati a ogni persona incontrata ”. Prima di andare a consegnare i pasti a domicilio, i Sussex hanno visitato anche il quartier generale del progetto.

Meghan conosceva il progetto benefico da anni, quando viveva a Los Angeles prima di incontrare il Principe. La duchessa ha affermato di voler dare una mano agli altri in particolare a Pasqua e la madre Doria Ragland l’ha indirizzata verso Angel Food. Lo scopo dei Sussex, in questo periodo molto difficile in cui le persone che devono richiedere i pasti a domicilio sono aumentate, è stato quello di alleggerire il carico di lavoro dei volontari che effettuano le consegne.

I destinatari della beneficenza si sono resi conto delle persone che hanno incontrato solo dopo che emersa la notizia. C’è stato chi ha pensato che " quel ragazzo con i capelli rossi " fosse familiare e che Meghan in particolare fosse molto carina: i beneficiari si sono insospettiti solo quando hanno visto i due allontanarsi su un suv nero, accompagnati da guardie di sicurezza.

Meghan e Harry vivono ormai a Los Angeles da alcune settimane, dopo aver fatto un passo indietro in qualità di membri senior della Royal Family e dopo aver lasciato la loro precedente dimora sull’isola di Vancouver, in Canada. Al momento sono in auto-isolamento, con l’eccezione di questo ed eventuali altri progetti benefici.

