Harry e Meghan trascorreranno l’estate in Scozia con la regina

Stando alle indiscrezioni quando Harry e Meghan sono arrivati a Londra per partecipare al Commonwealth Day, ma senza portare Archie, la regina Elisabetta ne sarebbe rimasta molto delusa e triste. Un insider ha raccontato al sito US Weekly che la sovrana avrebbe paura di non rivedere più il bisnipote e di non riuscire a instaurare un rapporto con lui. L’età che avanza inesorabilmente e l’impossibilità di intraprendere lunghi viaggi avrebbero suscitato in Elisabetta questo timore, unito al desiderio di vedere Archie più spesso. La decisione dei Sussex di lasciare il figlioletto in Canada è stata bersaglio di polemiche, giudicata come un nuovo affronto a Sua Maestà.

Secondo Vanity Fair i duchi avrebbero preferito lasciare il loro primogenito alle cure della tata e dell’amica di Meghan Jessica Mulroney per paura dell’epidemia di Coronavirus che sta sconvolgendo tutto il mondo. Il Times, però, ci rivela delle novità. A quanto sembra la regina avrebbe invitato Harry e Meghan a trascorrere l’estate con lei a Balmoral. La coppia avrebbe accettato e promesso che ci sarà anche il piccolo Archie. Dunque la regale bisnonna potrà passare diverso tempo con il bambino. I due non si vedono dal novembre 2019, cioè da quando Harry e Meghan hanno iniziato ad allontanarsi dalla corte e da Frogmore Cottage per stabilirsi in Canada prima di ufficializzare la notizia della Megxit lo scorso gennaio.

Il Times sostiene che la sovrana avrebbe invitato in Scozia i nipoti durante il loro ultimo viaggio a Londra per il Commonwealth Service. Lo scorso anno Harry e Meghan preferirono la Francia e Maiorca ai paesaggi di Balmoral. Quest’anno, invece, le cose sarebbero cambiate drasticamente. A questo punto rimangono due incognite. La prima riguarda la possibilità che Archie possa trascorrere delle giornate con i cugini George, Charlotte e Louis. L'eventualità che i Cambridge e i Sussex si trovino insieme nella residenza estiva di Sua Maestà non sembrerebbe così ovvia, soprattutto dopo la fredda indifferenza dimostrata da William e Kate nei confronti di Harry e Meghan a Westminster Abbey lo scorso 9 marzo. La seconda incognita è ben più pesante. Tutti speriamo che per l’estate il Coronavirus non sia più una minaccia per nessuno, che la regina Elisabetta possa tornare ad abbracciare Archie e che il resto del mondo possa iniziare ad abbracciarsi di nuovo.