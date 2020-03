L'indiscrezione: "La regina teme di non vedere più Archie"

Quando la regina Elisabetta e il principe Harry si sono incontrati a pranzo, la scorsa domenica, hanno avuto modo di chiarirsi e trovare serenamente un’intesa dopo la burrasca della Megxit. Forse, però, l’argomento più importante toccato da Sua Maestà durante il colloquio di quattro ore con il nipote è stato il futuro del piccolo Archie. Un insider ha raccontato a US Weekly che la sovrana sarebbe molto turbata dalla prospettiva di non vedere più il bisnipote, di non essere presente nelle varie fasi della sua crescita.

A quanto sembra il cruccio della regina Elisabetta sarebbe diventato più pressante non appena le è stata comunicata la notizia che Archie non sarebbe tornato a Londra per il Commonwealth Service con i suoi genitori. La fonte rivela: “Alla regina piacerebbe avere un rapporto con Archie, ma sembra che questo non succederà mai”. La preoccupazione della monarca è legittima. Sebbene Elisabetta II appaia come una donna forte e in buona salute, non possiamo dimenticare che il prossimo mese compirà 94 anni. Da tempo ha rinunciato ai viaggi all’estero ed è quasi impossibile che alla sua età si sottoponga allo stress di un volo verso il Canada per vedere Archie.

La regina Elisabetta preferirebbe essere libera di vedere il bisnipote quando vuole, spiega Vanity Fair, di averlo più vicino in modo da poter instaurare un rapporto con lui, diventare una figura familiare ai suoi occhi di bimbo. È ovvio che sarebbe tutto più facile se fosse il piccolo ad andare a trovare con i genitori la sua bisnonna. Eppure pare certo che non accadrà in occasione della giornata del Commonwealth. Per decisione di Harry e Meghan, infatti, Archie rimarrà in Canada con la tata e con la nonna materna Doria Ragland.

Inoltre l’insider dichiara: “La paura peggiore della regina è quella di non vedere più Archie”. Nonostante questo, però, la sovrana non nutrirebbe alcun rancore nei confronti di Meghan. A tal proposito la fonte spiega: “Sta cercando di rimanere ottimista riguardo questa situazione e non si abbasserebbe mai a denigrare Meghan, anche dopo tutto quello che è successo”. La regina Elisabetta non mediterebbe vendetta verso la duchessa di Sussex. In realtà ad alcuni è sembrato l’esatto contrario. Secondo le opinioni dei fans e dei giornali non parrebbe tanto assurdo pensare che Meghan abbia lasciato a casa Archie per punire la regina “colpevole” di non averle permesso di usare il marchio Sussex Royal.