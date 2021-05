"Sei più vecchia di tua madre". Quando la cattiveria è cieca

Non si può certo dire che i contenuti social di Aurora Ramazzotti non facciano discutere. Tra catcalling, censura e body shaming, la figlia di Eros non smette di far parlare di sé. È successo anche con l'ultima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, che l'ha fatta finire nel mirino dei soliti hater tra insulti e critiche, alle quali lei si è vista costretta a replicare.

A scatenare la rabbia repressa dei soliti odiatori del web è stata una delle ultime immagini condivise da Aurora Ramazzotti sui social network. Uno scatto che la immortala insieme alla madre, Michelle Hunziker, su quello che sembra essere il red carpet della mostra di Venezia in una delle passate edizioni. " Auguri mamma - ha scritto nella descrizione Aurora - nella vita ho due certezze: che potrò sempre contare su di te e che anche quando saremo vecchie ci scambieranno per sorelle (oppure sembrerò io la madre) ".

Sembri la nonna", "Aurora è uguale alla nonna", "Sembri più vecchia di tua madre".

"Già, in questa foto sembri la mamma", "Spero invecchierete meglio di così

Unironico che ha scatenato, però, il solito odio social. A colpire gli internauti, soprattutto i più critici, è stato infatti il viso di madre e figlia, solcato da qualche ruga di troppo e dalle pieghe della vecchiaia. Un effetto dovuto dal sapiente di ritocco digitale che però, inizialmente, non era stato specificato da Aurora Ramazzotti. Gli hater si sono così scatenati con le offese: "E ancora:".