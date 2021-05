Il politicamente corretto della Parisi contro Pio e Amedeo: "Evocano odio"

L'intervista del Corriere della Sera a Heather Parisi porta strascichi e non solo per le dichiarazioni rilasciate su Lorella Cuccarini. La showgirl, che oggi vive ad Hong Kong con il marito e i figli, ha voluto dire la sua sulla polemica che aveva visto protagonisti Pio e Amedeo dopo il loro monologo nell'ultima puntata dello show Felicissima Sera.

Heather Parisi non è voluta rimanere fuori dalla vicenda e - a quasi un mese di distanza dai fatti - prova a riaccendere i riflettori su una polemica ormai morta e sepolta. Ad avere l'ultima parola erano stati Pio e Amedeo, che coraggiosamente non si erano scusati e avevano rispedito al mittente le accuse di omofobia e razzismo. Oggi, però, la showgirl e ballerina è voluta tornare sulla vicenda facendo lei il primo passo: " Posso dire una cosa senza fare polemica? ". Nessuna domanda da parte dell'intervistatore, ma la chiara volontà di Heather Parisi di voler dire la sua, mettendo le mani avanti: " Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola negro e altre simili. In America non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità ".

Per la showgirl, insomma, Pio e Amedeo - che con il loro show comico hanno sbancato l'auditel della prima serata di Canale Cinque - avrebbero offeso e incitato all'odio nel loro monologo satirico e se avessero lavorato negli Stati Uniti sarebbero stati addirittura allontanati. Proprio in America dove il paradosso delè arrivato a toccare vette impensabili (dai cartoni animati ai testi delle canzoni) e che oggi viene criticato anche da chi vive oltreoceano come Elisabetta Canalis