"Ho esagerato" e Samantha De Grenet finisce all'ospedale: lesione al tendine

Brutta disavventura per Samantha De Grenet che, nelle scorse ore, è apparsa sui social network con un gomito fasciato. La showgirl, nel dare la buonanotte ai suoi follower, ha svelato di esser stata vittima di un infortunio, che ha avuto conseguenze più serie del previsto.

Senza troppi giri di parole, Samantha De Grenet ha scelto i social network per raccontare ai suoi follower il particolare momento che sta vivendo a causa di un problema di salute che, negli ultimi mesi, si è intensificato: " È ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine...ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un'estate già tanto anomala...poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno !".

La showgirl romana, 49 anni, si sarebbe infortunata alcuni mesi fa durante la quarantena ma, sottovalutando la gravità della situazione, avrebbe continuato a sforzare l'arto, procurandosi una brutta lesione. Maggiori dettagli sull'accaduto li ha forniti la stessa Samantha De Grenet nel rispondere ai commenti curiosi e preoccupati dei suoi fan, che l'hanno riempita di auguri e domande. " Credevo di essere wonderwoman, ho esagerato, ho sottovalutato dei segnali ed il dolore e questo è il risultato. Sono giorni, mesi che combatto col dolore... ci si abitua anche a quello.. .", ha raccontato l'attrice.