"Ho un linfoma non-Hodgkin". La rivelazione choc di Jane Fonda sui social

Jane Fonda sta combattendo una nuova battaglia, ma questa volta non in difesa dell'ambiente e del clima. Alla soglia degli 85 anni, l'attrice ha rivelato di essere affetta da un linfoma non-Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico per il quale si sta curando grazie alla chemioterapia.

" Questo è un cancro molto trattabile. L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata ", ha scritto sulla sua pagina Instagram Jane Fonda, annunciando la sua malattia. Dopo anni di attivismo, l'attrice oggi si trova a combattere un altro tipo di battaglia, molto più personale, ma con la stessa determinazione di sempre: " Sto facendo la chemio per sei mesi e sto gestendo i trattamenti abbastanza bene ma, credetemi, non lascerò che tutto ciò interferisca con il mio attivismo per il clima ".

Nel parlare del suo tumore, Jane Fonda ha riportato l'attenzione sulle difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini americani. L'attrice, che compirà 85 anni a dicembre, si è detta privilegiata rispetto a coloro che, privi di un'assicurazione sanitaria adeguata, non possono curarsi: " Sono molto fortunata perché ho accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, che sono una privilegiata in questo. Quasi ogni famiglia in America ha avuto a che fare col cancro in un modo o nell'altro e troppe persone non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo, e questo non è giusto ".