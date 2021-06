"Quel liquido ti scorre nelle vene". La Marconi torna sui social dopo la chemio

Ha pianto sotto la mascherina che le copriva il volto, mentre il liquido della chemio le entrava in vena. Carolina Marconi lo ha raccontato attraverso Instagram al termine del suo primo ciclo di chemioterapia. L'ex gieffina ha scoperto di avere un tumore al seno lo scorso marzo e da quel giorno sui social network sta raccontando la sua drammatica vicenda. La sua non è voglia di esibizionismo, come qualcuno ha pensato, ma solo desiderio di affrontare con consapevolezza e coraggio una battaglia dolorosa.

La bella modella venezuelana ha condiviso il suo ultimo messaggio ai fan su Instagram direttamente dal letto dell'ospedale "Gemelli", mentre si sottoponeva alla prima infusione di chemioterapia. Un percorso che la vedrà impegnata per i prossimi sei mesi e che lei spera la porti alla vittoria finale contro il brutto male che l'ha colpita all'improvviso. " Ho finito il mio primo ciclo di chemio - ha scritto sulla sua pagina Instagram Carolina Marconi - non vi nego che me la stavo facendo addosso ..ero spaventata non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l'ha notato ".

Una paura che a poco a poco è scivolata via, ha raccontato la Marconi, sostituita dalla voglia di lottare, dai progetti futuri e dai sogni, tra i quali anche quello di diventare mamma. Ad aiutarla in questo difficile cammino contro il tumore c'è anche l'affetto dei suoi fan, che lei oggi non smette di ringraziare: " In quelle ore ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato. Mi avete veramente fatto una grande compagnia ..grazie ancora x tutto questo siete meravigliosi calore che mi date, tanta forza ".