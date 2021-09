"Con Gigi...": la rivelazione di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è pronta a iniziare una nuova vita in tv con un programma tutto suo e ha portato grandi novità anche nella sua vita privata. La fine della lunga relazione con Gigi D'Alessio ha fatto molto rumore ma ora entrambi sembrano pronti a ricominciare con al fianco i nuovi compagni. Anna Tatangelo è uscita allo scoperto con il cantante Livio Cori, più giovane di lei, così come Gigi D'Alessio si accompagna ormai da tempo con una giovanissima fidanzata, che tra qualche mese lo renderà papà per la quinta volta. Ma tra Tatangelo e D'Alessio i rapporti sarebbero attualmente tesi.

La cantante di Sora è pronta a raccogliere l'eredità di Davide Mengacci con Scene da un matrimonio e al Corriere della sera ha deciso di raccontare alcuni aspetti inediti della sua vita lontana dalle telecamere, soprattutto del suo rapporto con Gigi D'Alessio e, in particolare, del loro mancato matrimonio. " Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo ", ha rivelato Anna Tatangelo a Maria Volpe nel corso dell'intervista.

Per poi aggiungere: " Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze ". Il mancato matrimonio sembra pesare nella vita di Anna Tatangelo, che però ha raggiunto altri e importanti traguardi: " Ho fatto tutte le cose al contrario. Ho già un figlio di 11 anni. E dopo un figlio, il matrimonio è la cosa più importante ".

La fine della lunga relazione con Gigi D'Alessio ha lasciato il segno in Anna Tatangelo, che pare non abbia apprezzato il gesto della nuova compagna del padre di suo figlio di mettere in mostra il pancino sui social. Un risentimento che, però, parte da più lontano, ossia da quando il settimanale Chi ha rivelato in anteprima la gravidanza della giovane compagna del cantante. Tuttavia, pare che Anna Tatangelo ci sia rimasta male perché avrebbe scoperto la lieta notizia solo attraverso quelle foto, senza essere stata informata con anticipo dal padre di suo figlio con il quale, i rapporti al momento pare non siano idilliaci.