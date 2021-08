Esplode il gossip dell'estate: "La Tatangelo sta col rapper. D'Alessio diventa papà"

L'estate 2021 regala nuovi inizi per l'ex coppia più chiacchierata del gossip. Il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 4 agosto, lancia i due scoop più estivi: il nuovo travolgente amore di Anna Tatangelo con il rapper Livio Cori e il quinto figlio in arrivo per Gigi D'Alessio.

I paparazzi di Alfonso Signorini hanno immortalato le rotondità generose della nuova fidanzata del cantante, Denise Rosy Esposito, che secondo i rumor dovrebbe partorire in autunno. Nelle scorse settimane Gigi D'Alessio aveva presentato ufficialmente la nuova compagna, napoletana, 28 anni, conosciuta subito dopo la fine della sua relazione con la Tatangelo. L'artista aveva scelto la riservatezza per la sua nuova frequentazione, ma dopo alcuni video usciti sui social, D'Alessio è uscito allo scoperto. Neanche il tempo di farsi vedere in giro mano nella mano a un evento, che ecco arrivare la notizia: Denise sarebbe in attesa di un bambino dal cantante. La coppia è stata fotografata in barca e la mano di Gigi D'Alessio sulla pronunciata pancia della Esposito ha mosso qualche dubbio. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe del quinto figlio per il cantautore, che ne ha avuti tre dalla prima moglie, Carmela Barbato, e uno da Anna Tatangelo.