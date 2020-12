I Beckham blindano Brooklyn con un accordo. Ma è la fidanzata la più ricca della coppia

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposeranno nel 2022, ma l'accordo prematrimoniale sarebbe già stato siglato dalla coppia. Il coronavirus ha costretto il figlio di Victoria e David Beckham a posticipare di un anno le nozze (da settembre 2021 al 2022), ma i due procedono spediti verso l'altare. Soprattutto dal punto di vista burocratico. L'amore però non basta per un matrimonio che unisce, oltre ai due giovani sposi, due famiglie ricchissime.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno cominciato frequentarsi nell'ottobre 2019 - dopo la burrascosa fine della precedente relazione per il giovane Beckham - e tra loro è stato amore a prima vista. Tanto da convincere il primogenito di Victoria e David a fare le presentazioni in famiglia, con tanto di vacanza in Italia con mamma, papà e fratelli. Poi l'annuncio del fidanzamento e la pianificazione di un matrimonio in grande stile con la clausola dell'accordo prematrimoniale.

Non sono solo i Beckham, infatti, a voler mettere al sicuro il proprio patrimonio, stimato circa 400 milioni di sterline. Anche la sposa può contare una ricchezza non indifferente. Il padre, l'imprenditore e finanziere Nelson Peltz, ha unnetto stimato da Forbes di quasi due miliardi di dollari e appare chiaro che voglia proteggere la figlia (e i suoi soldi) da possibili ripercussioni in caso di divorzio.

Così, nonostante manchino due anni al matrimonio dell'anno, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno assecondato il volere delle loro famiglie. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun la coppia, 25 anni lei e 21 anni lui, ha deciso di comune accordo di firmare il contratto prematrimoniale. " La cosa può non sembrare particolarmente romantica - spiega una fonte vicina al tabloid inglese - ma negli Stati Uniti accordi di questo tipo sono abituali e la famiglia di Nicola ha degli accordi in essere simili con i loro partner. La decisione di Brooklyn e Nicola di firmare è stata del tutto reciproca ".