David Beckham e Victoria contagiati alla festa E spunta un segreto "imbarazzante"

Victoria e David Beckham entrano nella lunga lista di personaggi famosi che avrebbero contratto il coronavirus. Il condizionale è d'obbligo ma a far trapelare quella che sarebbe una certezza è il tabloid britannico The Sun, che svela come la coppia si sia contagiata agli inizi di marzo " combattendo segretamente il virus ".

Scenario del contagio Los Angeles dove Victoria e David Beckham sono volati a inizio marzo per presenziare ad alcuni incontri ed eventi legati alla squadra di calcio di proprietà di David Beckham, l'Inter Miami. Tra party vip, incontri con giornalisti e calciatori, foto con i fan, l'ex Posh Spice e consorte si sarebbero infettati senza manifestare però sintomi. Ritornati nel Regno Unito David e Victoria Beckham avrebbero anche festeggiato il 21esimo compleanno del figlio Brooklyn prima di scoprire di aver contratto il covid-19. " David ha iniziato a sentirsi male - ha rivelato una fonte vicina alla coppia al quotidiano The Sun - e poi Victoria ha avuto un fortissimo mal di gola e febbre alta. Anche molti membri della loro team, inclusi piloti, guardie del corpo e assistenti si sono ammalati, un paio di loro molto gravemente. Uno scenario da incubo assoluto ".

La coppia si è così chiusa nella splendida villa nei Cotswolds, nella campagna londinese, per due settimane ancora prima che il governo britannico imponesse il lockdown per l'aumento dei contagi: " Victoria è stata presa dal panico e ha messo in quarantena l'intera famiglia per più di due settimane. Era completamente pietrificata che potessero essere dei super-diffusori e ha fatto tutto il possibile per ridurre al minimo tutti i rischi futuri. Sono state alcune settimane difficili ". Durante tutto il periodo di isolamento, però, i Beckham hanno continuato a condividere le loro giornate sui social, inviando anche messaggi di solidarietà e sostegno agli operatori sanitari e volontari in prima linea nella lotta al coronavirus.

Victoria e David Beckham hanno però scelto di non comunicare pubblicamente la loro positività al covid come invece hanno fatto altri attori e volti noti della scena internazionale. Da Tom Hanks a Antonio Banderas e The Rock sono molti, infatti, i vip che hanno condiviso con i loro followers la notizia della positività al virus. I Beckham, invece, hanno preferito mantenere il massimo riserbo anche dopo la guarigione, nonostante si siano sottoposti a test sierologici e tamponi prima di andare in vacanza in Grecia e in Italia per assicurarsi di viaggiare in sicurezza.