I francesi? Ci lasciassero in pace. Viva i #Maneskin

Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan non ci stanno a stare " zitti e buoni ". Con i loro abiti esagerati, le zeppe con le quali riescono a fare salti pazzeschi, i tatuaggi in vista, la grinta e l'energia spregiudicata dei 20 anni, i Maneskin si sono mangiati il palco della Rotterdam Ahoy Arena. Con l'inconscienza della loro giovane età hanno scritto una pagina straordinaria dell'Eurofestival, portando il rock duro sul tetto d'Europa con buona pace della cantilena francese.

Parliamoci chiaro, niente di personale contro i francesi. Però il loro rancore inizia a essere indigesto. Nel 2006 provarono a farci fuori dai mondiali con la testata di Zidane a Materazzi e andò male ai galletti, che si dovettero accontentare del secondo posto sotto il cielo azzurro di Berlino. Ora, che Barbara Parvi salisse sul palco e assestasse una testata in pieno petto a Damiano o a Victoria al grido di " voilà " era realisticamente non possibile, anche perché con la sua verve avrebbe a mala pena fatto il solletico ai nostri ragazzi. Ma forse nemmeno. E quindi i francesi, ammirabili per fantasia e spirito d'inventiva, che hanno fatto? Hanno chiesto la squalifica dei Maneskin perché Damiano secondo loro avrebbe pippato cocaina poco prima della premiazione in diretta tv europea. Parbleu!

E hanno scomodato tutti eh, pure il Paris Match si è speso per mandare a casa i Maneskin in modo tale da far salire sul podio quella che crede di essere la nuova Edith Piaf. Ma l'apice l'ha toccato Cyril Hanouna, un presunto attore comico, che ha addirittura chiesto l'intervento di Emmanuel Macron. E allora perché non anche dei caschi blu dell'Onu? Oppure degli incursori della Marine nationale? Tutto questo mentre Damiano andava in conferenza stampa con i pantaloni rotti, spaccati sul cavallo per l'esuberanza post proclamazione, e a torso nudo a celebrare la vittoria ma anche a difendersi dall'accusa di essere un cocainomane. Il ragazzo farà pure il test al suo ritorno a Roma. Serve altro per completare la figuraccia dei francesi?

Proprio non riescono a esultare per noi italiani 'sti francesi. Leonardo vi dato la Gioconda, cos'altro volete dall'Italia? Chiara Ferragni con i suoi appelli social ce la teniamo stretta, i Maneskin pure. Accontentatevi di Barbara Parvi e della sua espressione quando ha scoperto di non aver vinto. Anzi no, quella ce la teniamo noi per le giornate più tristi, così ci ricordiamo che esiste sempre un maiunagioia più grande del nostro.