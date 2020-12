Il 2020 si chiude lasciando tanti pancioni delle mamme vip

Dopo che in molte sono diventate mamme vip nel 2020, è arrivato il momento di scoprire i nuovi pancioni che ci accompagneranno nel nuovo anno ormai alle porte.

C’è chi combatte con le nausee, chi è al primo figlio e chi al terzo. Una cosa però le accomuna tutte: il desiderio di diventare mamma. Persino la pandemia non è riuscita a farle desistere, tanto che in tantissime hanno deciso di far trionfare la vita, generandone una e mostrando la felicità per questo nuovo capitolo della loro vita.

Da Chiara Ferragni a Emily Ratajkowski, passando per la Principessa Eugenia e molte altre, ecco quali sono le mamme vip che stanno condividendo sui social la gioia della loro gravidanza. Il tutto mentre aspettano quel fatidico giorno in quarantena, tra momenti di relax, qualche esperimento in cucina e le mille attenzioni dei loro partner.

1 – Iniziamo con Chiara Ferragni che, dopo tantissime indiscrezioni, è ufficialmente incinta. A dare la lieta notizia è stato proprio il piccolo Leone via Instagram che ha mostrato felice l’ecografia, rivelando che tra non molto diventerà un fratello maggiore. Da quel che sembra la bambina nascerà ad aprile, a pochi giorni di distanza dal compleanno del primogenito, Leone, nato il 19 marzo 2018. Il nome? Ancora un mistero.

2 – Protagonista anche Emily Ratajkowski, che quest’anno cattura ancor più l’attenzione degli uomini per via delle sue forme che, con la gravidanza, stanno diventando sempre più generose. La top model aspetta infatti il primo figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. La 29enne ha annunciato la sua gravidanza con un’intervista esclusiva per Vogue America nella quale spiega il perché di non voler conoscere il sesso del nascituro. Con tono scherzoso ha affermato: "Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni. Sarà lui, poi a farci sapere".

3 – Con uno sguardo all’Italia, Tania Cagnotto, l'ex tuffatrice azzurra, ha annunciato su Instagram che sta per avere un'altra bambina dal marito Stefano Parolin. In famiglia c'è infatti già la piccola Maia, nata nel gennaio 2018, ma con l’arrivo della sorellina il papà sarà senza dubbio in minoranza, come d’altronde ha sottolineato divertita anche Tania nel suo post.

4 – Sarà mamma per la prima volta l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, che ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa con un video dolcissimo accompagnato da una caption ricca d’amore. Per lei la gravidanza è stato il traguardo di un percorso tutt’altro che facile. Infatti, nonostante la giovanissima età, Ludovica ha attraversato un periodo difficile perché si è dovuta sottoporre a una serie di analisi e cure che l’hanno debilitata fisicamente. Nonostante ciò, le sue fatiche sembrano oggi essere state premiate con l’arrivo di un figlio.

5 – C’è anche una ex concorrente di Temptation Island che sarà presto mamma: si tratta di Roberta Mercurio. Insieme al compagno Luca Caldirola. I due hanno organizzato un baby shower, il tradizionale festeggiamento americano con il quale si annuncia il sesso del bebè in arrivo. Cuoricini e fiocchetti rosa hanno poi fatto il resto togliendo ogni dubbio.

6 – Il 2020 sembra però essere un anno fortunato anche per molti angeli di Victoria's Secret. Dopo Gigi Hadid e Romee Strijd – che hanno partorito da poco - anche la bellissima Karlie Kloss è in attesa del primo figlio e dovrebbe diventare mamma nei primi mesi del 2021. Una cosa certa: sia lei che il marito continueranno a mantenere un basso profilo proprio come quando, nel 2018, si sono sposati con una cerimonia molto intima, riservata solo a amici e parenti stretti.

7 – E ancora buone notizie per l’ex stellina della Disney Ashley Tisdale che diventerà presto mamma. Il grande annuncio è arrivato tramite il suo account Instagram, dove ha postato uno scatto insieme al marito Christopher French in cui mostra con tanta tenerezza il suo pancione. Una notizia arrivata pochi giorni dopo il sesto anniversario di matrimonio, avvenuto l'8 settembre.

8 – Kelly Rowland, ex membro delle Destiny's Child insieme a Beyoncé e Michelle Williams, ha annunciato di essere incinta sul nuovo numero di Women's Health. In copertina e all'interno della rivista alcuni scatti della cantante in dolce attesa, condivisi con gioia anche su Instagram, dove ha dato l'annuncio ai suoi quasi 11 milioni di follower.

9 – L’attrice e cantante Hilary Duff diventerà mamma per la terza volta. Il bambino in arrivo sarà il secondo insieme al marito Matthew Koma, dopo Banks Violet nata a ottobre 2018. La star 33enne ha anche Luca Cruz, 8 anni, avuto con l'ex marito Mike Comrie.

10 – Presente all’appello anche Mandy Moore, in dolce attesa di un maschietto dal marito Taylor Goldsmith. "Un piccolo Goldsmith arriverà presto nel 2021", così l’attrice ha annunciato su Instagram la notizia della sua gravidanza ricevendo un’infinità di like, auguri e congratulazioni.

11 – Non c’è mai stato regalo più bello per Emma Roberts che, nonostante i problemi con l'endometriosi, è riuscita a realizzare il suo sogno più grande ed è finalmente in attesa di un maschietto dal compagno Garrett Hedlund. Lei stessa ha fatto sapere: "In un primo momento mi sentivo ‘sbagliata’, ma poi è passato quando ho scoperto di non essere da sola. Sembra banale, ma sono rimasta incinta quando ho smesso di pensarci. Cos’ho imparato da questa gravidanza? Che l’unico piano è non avere un piano".

12 – Per concludere c’è in arrivo anche un nuovo royal baby in Inghilterra. Eugenia di York, 30 anni, non è mai stata così serena come da quando ha annunciato di aspettare un bambino. È stata lei stessa a svelare al mondo di essere in dolce attesa postando una tenera foto di un paio di pantofoline di peluche con degli orsetti. Ma niente relax in vista per la futura mamma. La figlia minore di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, infatti, ha fatto il pieno di energia per tornare a lavorare a tempo pieno alla Hauser & Wirth, la galleria d’arte contemporanea di Mayflair di cui è direttrice dal 2017.

