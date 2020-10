Emily Ratajkowski si spoglia e questa volta per mostrare il pancione

Emily Ratajkowski torna a far parlare di sé, ma questa volta i suoi nudi e le provocazioni non c'entrano. La modella statunitense da indiscusso sex simbol sta per diventare mamma. La 29enne ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio attraverso le pagine di Vogue America, dove ha svelato di non essere particolarmente interessata a conoscere il sesso del nascituro.

La gravidanza di Emily Ratajkowski arriva a due anni di distanza dalle nozze segretissime con Sebastian Bear-McClard. La top model, volto di numerose campagne di moda e di alcuni dei brand più famosi al mondo, ha scelto una rivista e i social network per mostrare il suo pancione. E a chi si aspettava di vederla sexy e provocatoria come sempre, questa volta lei ha mostrato tutto il lato materno. La modella, attivista e regina dei social (con oltre 126 milioni di follower), è al terzo mese di gravidanza e sul web ha già anticipato la prima ecografia del bambino. Lo ha fatto attraverso un corto firmato da Lena Dunham dal titolo "Chi sarai?", dove racconta il lato più personale di questa attesa e nuova parentesi della sua vita.