I soliti ignoti, Mario Tozzi interrompe il gioco: "Parleremo di sesso"

Nell'ultima puntata de I soliti ignoti oltre alle indagini e alla beneficenza c'è stato spazio anche per un inatteso fuori programma. Il geologo Mario Tozzi, conduttore della trasmissione Sapiens, è stato il protagonista dell'indagine serale alla ricerca delle identità degli ignoti. Ma nell'annunciare il tema della prossima puntata del suo programma su Rai Tre, Tozzi ha scatenato l'imbarazzo in studio e l'ilarità dei fan del gameshow sul web.

Mario Tozzi era nel pieno della sua indagine e, nonostante un errore iniziale, aveva messo da parte un montepremi pari a 139mila euro dopo appena venti minuti di gioco. Prima di proseguire con le altre identità misteriose, Amadeus ha voluto aprire una parentesi per promuovere la seconda puntata della nuova stagione di Sapiens, il programma del sabato di Rai Tre condotto proprio da Tozzi. " Abbiamo provato a spiegare perché i Sapiens fanno sesso così tanto e lo fanno con tanto piacere in maniera così diversa dagli altri esseri viventi. Perché siamo gli unici a farlo di nascosto? ", ha anticipato il geologo guardando il conduttore e gli ignoti davanti a lui.

Non ne parleremo in modo.... ovviamente affronteremo la cosa dal punto di vista scientifico e paleontologico. Tra monogamia, tradimenti e ricerche

Sarà sicuramente una puntata molto interessante

Ma la faccia di Amadeus quando Tozzi ha ripetuto la parola sesso per la terza volta in prima serata?!?!!? ahahah", "Mario Tozzi parlerà di sesso...e chi se la perde la prossima puntata di Sapiens!", "Si parla di sesso ai Soliti Ignoti, Ama è imbarazzato!!

L'evidente imbarazzo dinon è sfuggito a Mario Tozzi, che ha prontamente replicato: "". Amadeus, in difficoltà, ha proseguito la puntata chiudendo la parentesi promozionale: "". Nel frattempo sui social network si è scatenata la reazione divertita dei telespettatori, che non hanno atteso molto a commentare quanto andato in onda: "".

Su Twitter e Facebook il fan della trasmissione si sono divertiti a dire la loro sul fuori programma, mentre Mario Tozzi - proseguendo nel gioco - ha perso l'intero montepremi collezionato, oltre 160 mila euro, sbagliando nel gioco finale del parente misterioso e vedendo sfumare la possibilità di devolvere la somma in beneficenza.