"Non riconosce suo figlio?". Gelo ai "Soliti ignoti"

La gaffe è di quelle che rimarrà nella storia, anche perché non era mai accaduto prima. A I soliti ignoti, game show preserale di Rai Uno, è successo l'impensabile e il parente misterioso ha scambiato il figlio per un altro concorrente. Il tutto tra lo sconcerto della giocatrice della serata, Monica Leoffredi, l'imbarazzo di Amadeus e l'incredulità del notaio.



L'incredibile episodio si è verificato nel finale dell'ultima puntata de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai Uno. La concorrente della serata dedicata ai vip, Monica Leofreddi, era arrivata alla fase finale con il parente misterioso e due ignoti, un ragazzo e una ragazza. Ma quando il conduttore ha formulato la fatidica domanda ecco scatenarsi il caos. " È lei la mamma dell'ignoto numero 8? ", ha chiesto Amadeus al parente misterioso. La donna, Silvia 54 anni, ha replicato sicura con la classica risposta: " Sì, sono io ".





No, è il 7?! O forse ho sbagliato io?

Pensavo che lei era il 7

Peccato che quella non fosse la risposta giusta e la donna abbia palesemente scambiato suo figlio con l'altra ragazza. Dopo l'iniziale esultanza della Leofreddi, che con quel "sì" avrebbe vinto il montepremi accantonato fino a quel momento (25mila euro da devolvere in beneficenza), si è scatenato il caos.ha pensato di aver sbagliato lui: "". Il panico è incominciato a dilagare in studio, tanto che la madre si è guardata intorno per capire se il figlio fosse il numero 7 oppure il numero 8. Anche gli autori sono andati in tilt, tanto che hanno chiesto il supporto del notaio. Insomma un gran bel pasticcio. "Ma no è il 7! - ha messo fine alla questione Amadeus - Manco lei riconosce suo figlio talmente non si somigliano!!". "", si è scusato il parente misterioso.

Non è certo la prima volta che ad I soliti ignoti si consumano gaffe e siparietti imbarazzanti. L'ultima volta era toccato a Riccardo Fogli far scendere il gelo in studio per un'esternazione sui generis nei confronti di un ignoto. " Ah lei ha 50 anni? Beh però ne dimostra di più! ", aveva detto ad inizio puntata riferendosi ad una donna di mezza età della quale avrebbe dovuto scoprire l'identità misteriosa. E poco dopo aveva rincarato la dose mettendo a confronto fratello e sorella: " Lei è venuta un po’ meglio di lui! ".