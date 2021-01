Bettarini ci ricasca. Ancora offende la donne: "La vita è stata crudele"

Anno nuovo, rubrica nuova? Macché. I vipponi di casa nostra continuano a darci soddisfazione, replicando per le rime a questo e quell'odiatore. 'Ndo cojo cojo, insomma, l'importante e che la risposta sia tosta e sfrontata (ancora meglio se sboccata) altrettanto quanto le provocazioni degli hater che popolano i social network. Tra "vecchie" conferme e new entry anche questa settimana il (vero) volto dei vip non delude.

Scontato come i calzini spaiati torna protagonista della nostra rubrica Laura Chiatti. L'attrice regala sempre soddisfazioni con le sue repliche senza peli sulla lingua agli odiatori del web. E, neanche a dirlo, questa settimana non si è fatta attendere. È bastato dare un'occhiata a uno dei suoi ultimi post Instagram per coglierla in fallo, dritta dritta nella trappola dell'hater. " Hai bisogno di farti giudicare, è giusto Instagram esiste per questo ", le ha scritto un utente sotto la foto sexy a gambe scoperte. " E mi pagano pure! Pensa che culo che ho! ". Rosica, rosica.

Torna carica a pallettoni Mara Maionchi. La producer e giudice di Italia's got talent parla poco sui social network, ma quando lo fa son "cazziatoni". La foto in coppia con Federica Pellegrini ha smosso più di un commento birichino, come chi le ha fatto notare: " Sembrate la pubblicità di uno stoccafisso". "Meglio che esserne uno ", ha replicato Mara e, aggiungiamo noi, c'è andata pure pianino.

Si affaccia timidamente (ma quando mai) nella nostra rubrica Arisa. La cantante sui social ha scritto: "Nessuno può tagliare la tua strada". E una fan le ha replicato galvanizzata: " Asfaltati lungo il percorso della vita ". Peccato che Pippa abbia letto male (la cadenza) e, incavolata nera, ha ribattuto: " Asfaltati tu ". Facendo vergognare la sostenitrice, che subito si è scusata per l'errore. Mannaggia agli accenti!

Chi invece mancava da un po' è Stefano Bettarini. L'ex calciatore non ha ancora digerito l'espulsione dal Gf Vip per la bestemmia (dopo sole 24 ore dal suo ingresso in Casa) e ogni occasione è buona per sputare sentenze. Se qualcuno prova a consigliargli di stare zitto, Betta diventa una furia. Così, sotto l'ultimo post Instagram del Grande Fratello Vip, alla follower che gli replica per le rime, Bettarini ha risposto nel solito modo offensivo: " Non meriti risposta!!! La vita è già stata abbastanza crudele con te ". Che signore.