"Cifre folli per un reality su Wanda Nara". E lei tira dentro gli ex mariti

Alla fine la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi (che non è chiaro se si sono lasciati o meno) potrebbe trasformarsi in reality. Dopo i Kardashian e i Ferragnez in tv potrebbe arrivare presto una nuova serie su amori, tradimenti e lussi in chiave sudamericana. L'emittente televisiva argentina Telefe e la Paramount avrebbero offerto una cifra a più zeri all'imprenditrice per essere la protagonista di una reality sulla sua vita. La Nara sarebbe tentata (e chi non lo sarebbe per cifre folli) ma avrebbe posto delle condizioni per la realizzazione del progetto, cioè la partecipazione dei due ex mariti.

L'indiscrezione giunge proprio dall’Argentina, dove Wanda Nara è una vera e propria star. L'imprenditrice si trova nella sua terra natale da settimane per registrare un talent, nel quale ricopre il ruolo di giudice e sta facendo molto parlare di sé non solo per la separazione da Mauro Icardi, annunciata pochi giorni fa su Instagram. Ma anche per il lancio della sua collezione di abbigliamento sportivo insieme al rapper L-Gante Keloke, 24 anni, con il quale si vocifera avrebbe avuto un flirt.

La clamorosa offerta

La costante attenzione mediatica di cui gode Wanda Nara in Sudamerica e in Europa avrebbero spinto Telefe e Paramount a fare una sostanziosa offerta a Wanda. " Cosa ha risposto lei? Che è perfetto ma a una condizione: che ci siano anche Maxi Lopez e Mauro Icardi", ha svelato il giornalista argentino Guido Zaffora, esperto di gossip, nel programma Es por ahí, il quale ha aggiunto: "Maxi Lopez è già d'accordo e ha detto sì. Mentre Icardi dico che al 95% dirà sì" . Le voci sarebbero più che fondate visto il rapporto che Wanda ha con l'emittente televisiva di Buenos Aires. Non a caso, lo scorso novembre, l'imprenditrice scelse proprio Telefe per fare la sua prima intervista esclusiva dopo lo scandalo sul tradimento di Icardi con China Suarez.

La showgirl argentina rivelò le sue verità alla giornalista Susana Giménez, che da anni è uno dei volti di punta dell'emittente sudamericana. L'offerta di un reality sulla sua vita tra gioie, dolori, matrimoni, divorzi, figli e lussi sfrenati sarebbe solo l'ultimo colpo da milioni di euro messo a segno da Wanda Nara. Il tutto mentre ancora c'è da capire se il divorzio da Maurito è reale o si tratta solo dell'ennesimo tira e molla tra i due.