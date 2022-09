Icardi e Wanda Nara, volano stracci. Pubblicate chat private: "Sei tossica"

Qualcuno direbbe: ci sono o ci fanno? Sì, perché l'annunciata separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta assumendo i contorni di una farsa. O almeno così sembra a giudicare dalle storie Instagram del calciatore del Psg, il quale ha pubblicato le chat private con la (ex moglie) accusandola di essere " tossica " e di volerlo " controllare anche da separati ". Poi però (e non è una novità) ha cancellato tutto, pubblicando cuoricini e mandando baci a Wanda con tanto di " Te amo ".

Insomma volano stracci social tra l'imprenditrice argentina e l'ex compagno, che nelle scorse ore è rientrato a Milano da Istanbul, dove si è trasferito da alcune settimane per giocare nelle fila del Galatasaray.

I panni sporchi si lavano in pubblico

Dopo l'annuncio della separazione con una nota affidata ai social network, Wanda Nara continua la sua vita in Argentina, protagonista in un programma televisivo, dove ricopre il ruolo di giurata. Ma mentre i tabloid sudamericani parlano di suoi presunti flirt con cantanti e calciatori, Mauro Icardi nelle Instagram Stories ha lavato i panni sporchi di famiglia in pubblico.

Il calciatore ha condiviso alcune chat WhatsApp private, nelle quali i due ex si accusano reciprocamente. " Adesso vuoi gestire la mia vita anche da separati?" la critica Icardi, che non avrebbe risposto alle sue telefonate, mentre Wanda punta il dito: "Perché sei una bugiardo da sposato e da single". Lo scambio di messaggi prosegue fitto. La Nara chiede all'ex compagno (o forse non ancora ex) se è solo e poi sbotta: "Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te". E la risposta di Maurito non si è fatta attendere: "Quanto sei tossica ".

Cosa c'è dietro ai messaggi pubblicati

Secondo molti quella chat sarebbe stata l'episodio clou prima dell'annuncio della separazione. Quel " peggio per te " avrebbe il sapore della vendetta, consumatasi proprio con l'annuncio dell'addio in piena notte. Quando fino a pochi minuti prima entrambi parlavano di amore, anniversario e figli sui rispettivi profili.

Quello che non torna in tutta questa vicenda, che appare sempre di più una telenovela, è che Icardi poi ha cancellato tutto dal suo profilo. Via la chat, via la domanda sarcastica ai follower: " Livello di tossicità Wanda? Sarò sola o no? ". Al loro posto il calciatore ha condiviso uno scatto dall'appartamento milanese, nel quale invia baci all'ex e uno screenshot di una videochiamata con Wanda, nella quale entrambi ridono e poi scrive: " Te amo toxi ". Insomma un circo che getta nuove ombre sulla veridicità dell'addio.