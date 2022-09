"Ci separiamo". Wanda Nara (senza Icardi) annuncia a sorpresa il divorzio

Il 2022 si conferma un "annus horribilis" per le coppie del mondo dello spettacolo. Dopo l'addio tra Shakira e Gerard Piqué, quello chiacchieratissimo tra Francesco Totti e Ilary Blasi ecco arrivare l'annuncio dell'ennesimo divorzio: quella di Mauro Icardi e Wanda Nara. La rottura era nell'aria, ma a giudicare da quanto visto nelle ultime settimane sui social (riavvicinamenti e smentite sulla crisi) la coppia sembrava avere ritrovato la serenità. E invece no. Con una nota stringata affidata ai social network, Wanda Nara ha annunciato la separazione dal calciatore Mauro Icardi: " E' preferibile lo si sappia da me ", ha scritto su Instagram nella notte, chiedendo rispetto e silenzio sulla vicenda per il bene dei cinque figli. Ma cogliendo di sorpresa Maurito, che nel frattempo sul web parlava del desiderio di avere un altro figlio da Wanda e dell'imminente anniversario di nozze.

La crisi

Il matrimonio di Mauro Icardi e Wanda Nara è entrato in crisi un anno fa. Il 16 ottobre 2021 l'imprenditrice argentina pubblicò una storia su Instagram, dove accusava il marito di averla tradita. " Hai rovinato un'altra famiglia per una t... ", scrisse Wanda sui social, cancellando lo sfogo poco dopo. Ma nel giro di poche ore il nome di Eugenia "La China" Suarez, attrice e modella sudamericana, era già su tutti i siti di gossip.

Maurito ammise di avere avuto un flirt con La China tra chat piccanti e notti in hotel a Parigi. Wanda Nara mise alla porta il marito, salvo poi rilasciare un'esclusiva intervista alla tv argentina, nella quale svelava il tradimento del marito e il suo perdono. Della crisi tra Wanda e Icardi si disse di tutto. Che lui le avesse chiesto un rapporto aperto, che lei non volesse divorziare per questioni economiche e addirittura, che lui le avesse imposto di fare un altro figlio. Ma Mauro e la Nara sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto.

Gli ultimi mesi prima dell'addio

Nel febbraio 2022, però, Icardi si cancella dai social. Il colpo di testa sembra essere legato al pessimo rendimento in campo del calciatore, ma anche alle voci di presunti tradimenti della Nara con Ezequiel Barco e addirittura con la sua bodyguard. La coppia prova a andare oltre e vola in Africa per un viaggio "riparatore" e tra Icardi e Wanda Nara la crisi sembra essere superata.

Almeno fino a agosto, quando la colf dell'imprenditrice argentina sgancia la bomba. " Sta organizzando le cose per il divorzio perché non ne può più" , riferisce la domestica portando in tv (in Argentina) il file audio di Wanda, nel quale la Nara ammetteva l'imminente separazione. Wanda e Mauro Icardi cercano di mantenere un basso profilo, lui smentisce con forza la crisi e mostra foto e video di una ritrovata armonia. Poi viene trasferito in prestito al Galatasaray in Turchia, mentre Wanda fa la spola tra Milano e l'Argentina per alcuni progetti lavorativi.

Mauro Icardi non sapeva dell'annuncio

Tutto è precipitato nelle ultime ventiquattro ore. Mentre Maurito era in Turchia con le figlie Francesca e Isabela e rispondeva alle domande curiose dei follower di Instagram, Wanda Nara faceva lo stesso. Nella tarda serata del 22 settembre entrambi hanno risposto alle curiosità dei fan e nulla faceva presagire l'annuncio della separazione.

" Tra poco festeggiamo 9 anni di matrimonio", ha scritto Mauro Icardi nelle storie del suo profilo Instagram, proseguendo: " Stiamo organizzando una grande festa per l'anniversario". E all'utente che gli chiedeva come si chiamassero i suoi figli ha replicato: "In un futuro non molto lontano arriverà G. Vero Wanda?". Poi la smentita, forte e decisa, sulla separazione: "No! Non siamo separati. Siamo abituati a ciò che inventa la stampa su di noi ". Nello stesso momento anche Wanda rispondeva ai seguaci di Instagram, parlando di anniversario e figli, mostrandosi in videochiamata con loro.

Il comunicato ufficiale