Ricky Martin, il nipote e l'accusa di incesto. "Idea disgustosa"

Continuano le polemiche sulla presunta relazione avuta da Ricky Martin con il nipote Dennis Yadiel Sanchez, oggi 21, figlio della sorellastra Vanessa. Il ragazzo ha dichiarato di aver intrattenuto una relazione di sette mesi con la popstar portoricana, che sarebbe finita appena pochi mesi fa. Il giovane, inoltre, ha dichiarato anche di aver subito violenza domestica da parte di Ricky Martin che, non avendo accettato la fine della loro relazione, avrebbe cominciato quasi un'azione persecutoria nei suoi confronti, con messaggi, telefonate e visite a casa, che lo avrebbero spinto a sporgere una denuncia per stalking. Le accuse contro Martin sono molto pesanti e per la legge del Paese sudamericano il cantante rischia fino a 50 anni di carcere, ma il suo legale difensore, l'avvocato Marty Singer, nega qualunque addebito. " L'idea non è solo falsa, è disgustosa ", ha spiegato il legale.

" La persona che ha fatto questa affermazione sta attraversando profonde sfide legate alla salute mentale ", a dichiarato l'avvocato a diversi magazine e siti americani, spiegando quale sarà la strategia difensiva che verrà portata avanti in corso di procedimento. Marty Singer ci tiene a sottolineare che " ovviamente Ricky Martin non è mai stato coinvolto in alcun tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote ". Rigettando qualunque accusa nei confronti del suo assistito, l'avvocato si è anche augurato che " quest’uomo riceva l’aiuto di cui ha urgente bisogno ". L'obiettivo del legale di Ricky Martin è di arrivare all'archiviazione rapida del caso, in modo tale che del cantante si torni a parlare solamente per la sua arte e la sua musica, facendo spegnere i riflettori su questo caso di cronaca, che sta monopolizzando l'attenzione del sud America. " Non vediamo l’ora che un giudice possa esaminare i fatti ", ha spiegato l'avvocato.