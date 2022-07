Ricky Martin rischia il carcere: "Relazione con il figlio di sua sorella"

Si complica la posizione di Ricky Martin dopo la denuncia per violenza domestica, che è stata sporta contro di lui da un ex fidanzato. L'identità dell'accusatore era stata tenuta segreta, ma secondo quanto riferito dai media sudamericani, l'ex del cantante portoricano sarebbe Dennis Yaddiel Sánchez Martin, cioè il figlio di Vanessa Martin, sorella della popstar. Se la notizia venisse confermata e la relazione tra zio e nipote anche, Martin rischierebbe fino a 50 anni di carcere per la relazione incestuosa.

A Porto Rico, dove Ricky Martin vive e dove è stata sporta la denuncia contro di lui per stalking e violenza domestica, la legge è molto severa nei casi di incesto e se la frequentazione venisse provata in tribunale - dove il prossimo 21 luglio si terrà la prima udienza - la posizione di Ricky Martin si complicherebbe notevolmente. La vicenda è cominciata una settimana fa quando un uomo si è presentato presso il tribunale di Dorado, cittadina portoricana, per denunciare il cantante. Lo sconosciuto ha dichiarato di avere avuto una relazione segreta - visto che il cantante ufficialmente è sposato - di circa sette mesi. La relazione sarebbe però naufragata, ma secondo l'accusatore l'artista non avrebbe accettato la fine della storia e lo avrebbe seguito, aspettato sotto casa e chiamato in più occasioni. Così l'ex ha deciso di denunciare, convincendo il giudice a emettere un ordine restrittivo nei confronti di Ricky Martin.