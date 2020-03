Anche la moglie di Idris Elba positiva al coronavirus

Idris Elba, noto attore britannico che molti tabloid indicavano già come possibile e futuro James Bond, ha contratto il coronavirus, dandone notizia sui suoi canali social per avvisare immediatamente i suoi fan, i suoi follower ma anche le persone a lui più vicine del motivo per cui era necessaria la quarantena e l'isolamento. Come è ormai noto, infatti, il problema principale legato al coronavirus è il suo alto tasso di contagio, che ha spinto l'OMS a dichiarare lo stato di pandemia.

Ora, come riporta la testata Page Six, anche la moglie Sabrina Dhowre è risultata positiva al nuovo COVID19. La donna lo ha confermato durante una puntata dello show condotto dalla famosa anchorwoman Oprah Winfrey, che aveva invitato i coniugi Elba a parlare con lei attraverso un video in diretta. Idris Elba e Sabrina Dhowre apparivano dunque seduti comodamente sul loro divano della casa in New Messico dove stanno affrontando la quarantena e l'isolamento, quando la donna ha fatto la confessione, asserendo: " Ho fatto il test, naturalmente. E, veramente, l'ho scoperto solo questa mattina, ma sono risultata positiva anche io"

La donna si è detta non sorpresa della diagnosi, anche perché non ha mai voluto allontanarsi dal marito Idris Elba, nemmeno dopo la notizia di essere risultato positivo al virus che sta colpendo più o meno ogni parte del mondo, con conseguenze disastrose anche per l'economia globale. Ecco quello che Sabrina Dhowre ha detto: "Volevo stare con lui. È il primo istinto di una moglie, no? Andare da lui e prendersene cura".

Inoltre la donna ha spiegato: " Sapevo di potermi allontanare. Chiudermi in un'altra stanza e capisco perché altre persone prendono queste decisioni. Ma io volevo stare con lui. Volevo continuare a poterlo toccare". Infine Sabrina Dhowre ha raccontato come sta passando la quarantena con Idris Elba, che nel 2018 fu eletto da people l'uomo più sexy: ha infatti spiegato che passa il suo tempo ad ascoltarlo suonare la chitarra, improvvisando serenate e dichiarazioni. Idris Elba, che sin dall'inizio si è mostrato preoccupato del fatto di aver potuto infettare sua moglie, si è detto comunque molto preoccupato, ma la consorte ha risposto: "In un certo senso è romantico".

