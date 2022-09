"Lui è esasperato". Totti e Ilary tornano a vivere sotto lo stesso tetto

Francesco Totti e Ilary Blasi vivono da separati in casa. In attesa che gli avvocati spartiscano patrimonio e beni immobiliari, la coppia è tornata a vivere sotto lo stesso tetto coniugale dell'immensa villa dell'Eur. " Legalmente sono ancora marito e moglie e come tali, che gli piaccia o no, convivono ", riferisce il Corriere, che svela il particolare dettaglio sulla nuova (non tanto) vita del Pupone e della conduttrice.

" I rapporti tra loro sono quelli che sono. Civili ma distaccati ", riferisce il quotidiano nazionale, che parla di una convivenza forzata, dettata dalle recenti evoluzioni legali. Le trattative tra gli avvocati dell'uno e dell'altra parte per arrivare al definitivo addio sarebbero entrate nel vivo e Ilary e Totti sarebbero a un bivio. Concludere l'accordo pacificamente in poche settimane seguendo la strada della separazione consuensuale, oppure puntando i piedi in una battaglia, che potrebbe durare fino a tre anni se la via fosse quella della giudiziale.

" Quello che si augurano i rispettivi avvocati - riferisce ancora il Corriere - è che i rancori e le incomprensioni dell’ultimo anno e mezzo siano pragmaticamente messi da parte, il buon senso trionfi e le carte bollate siano di facile compilazione ". Ma si sa quello che si augurano gli altri, spesso non è quello che vogliono i protagonisti. E di mezzo in questa vicenda ci sono cose non dette, presunti tradimenti e forse anche ripicche.