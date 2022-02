Ilary Blasi scaccia via i rumor con una linguaccia

È nel segno dell'ironia la replica di Ilary Blasi agli ultimi rumor, che la vorrebbero in rottura con il marito Francesco Totti. La showgirl non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma la linguaccia fatta sui social, in un brevissimo video pubblicato sul suo profilo Instragram, sembrerebbe essere una smentita alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla presunta fine del suo matrimonio.

La soffiata arrivata dal sito Dagospia sulla crisi coniugale tra Ilary e Francesco ha scatenato un polverone sul web nelle scorse ore. " La favola di Totty e Ilary alle battute finali? Il 5 febbraio scorso, durante una gitarella familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l'ennesimo litigio ", ha riferito il portale di Roberto D'Agostino, insinuando il dubbio che tra i due ci fosse già una crisi in atto. A ingigantire la vicenda ci hanno pensato le dichiarazioni rilasciate da alcune persone molto vicine alla coppia, le quali avrebbero confermato il brutto momento. " Di fatto sono già due separati in casa - riporta il Corriere della sera - dicono che la crisi si sia aperta già da tempo. Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega in tv e Totti, quando lo ha scoperto, avrebbe reso la cortesia ".

Al momento le voci rimangono tali e la coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, né tanto meno ha smentito i rumor. Gli indizi disseminanti sui social (e non solo) però parlerebbero di una vita da "separati". Il recente viaggio in Lapponia di Ilary insieme all'amico Luca Tommassini e le uscite solitarie in giro per locali, dove la Blasi è stata pizzicata dai paparazzi sempre insieme al coreografo, parlerebbero di un allontanamento. Interpellato da alcuni quotidiani, Tommassini ha " declinato la richiesta di ogni commento ", dando adito al gossip di spiccare il volo.