Ilary scappa dal gossip e vola all'estero: "Vacanza-fuga in Tanzania"

A ventiquattro ore esatte dall'annuncio ufficiale della separazione dal marito Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata a mostrarsi sui social network. Chi credeva che la conduttrice si sarebbe chiusa in un rigoroso silenzio, si sbagliava di grosso. La Blasi è tornata su Instagram per documentare il suo viaggio in Africa insieme alla sorella Silvia e ai figli Chanel, Cristian e Isabel.

" Le prime foto e i video della 'vacanza fuga' di Ilary Blasi in Tanzania, verso un foto safari e le magnifiche spiagge di Zanzibar. Insieme a lei i tre figli e la sorella Silvia, per restare lontano dal clamore e dai paparazzi" , ha scritto la rivista Eva3000 su Instagram, pubblicando alcuni scatti resi pubblici dalla conduttrice.

Questa volta, infatti, i paparazzi non c'entrano. Ilary Blasi ha scelto di condividere foto e video del viaggio nelle storie del suo profilo Instagram, come se quello che è successo nelle ultime ore fosse acqua passata. Uno scatto seduta sulla valigia in tenuta sportiva; il video del piccolo aereo, sul quale ha viaggiato per un trasferimento verso il resort africano e infine le immagini della lussuosa tenda, dove alloggerà insieme alla sorella e ai figli nei prossimi giorni.

Per qualcuno in Tanzania con Ilary sarebbe volato anche l'amico e coreografo Luca Tommassini, che già a novembre l'aveva accompagnata in Lapponia. Tutto mentre in Italia escono nuove notizie su presunti tradimenti, che sarebbero avvenuti negli anni all'interno della coppia e rivelazioni sugli accordi patrimoniali legati al divorzio.