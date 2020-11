Imbarazzo a "Tu si que vales": Rudy Zerbi finisce in mutande

Chi l'avrebbe mai detto che a Tale e quale show un giudice sarebbe finito letteralmente in mutande. Invece nella semifinale del talent di Canale 5 Rudy Zerbi è rimasto seminudo al termine di una sfida all'ultima risposta con il mentalista Filippo Re.

Il siparietto hot si è consumato sul finale di puntata quando sul palco è salito il sensitivo Filippo Re. Il giovane talento si era già esibito nel corso di una delle prime puntate del programma e in semifinale ha portato il suo cavallo di battaglia, la lettura del pensiero. Re ha sottoposto ciascun giudice a un questionario, promettendo di indovinare la risposta data da ognuno di loro a ogni quesito. Per ogni risposta indovinata da parte del sensitivo, però, i vari giudici avrebbero dovuto togliersi un indumento. Una sorta di pegno da scontare. Al contrario sarebbe stato il sensitivo a spogliarsi. " Eh ma io me fermo alla prima, allora, rimango in mutande ar volo ", ha scherzato Sabrina Ferilli sulle prime, avendo scelto come outfit della serata un semplice tubino rosa.

In realtà la bravura del sensitivo ha penalizzato in particolare Rudy Zerbi, che una dopo l'altra si è fatto leggere nel pensiero la risposta giusta, costringendolo a pagare pegno. Dopo essersi tolto entrambe le scarpe, la camicia e i pantaloni Zerbi è rimasto praticamente in mutande. Il popolare giudice di, da poco rientrato ad Amici come insegnante di canto, non ha potuto fare altro che coprirsi con un foulard di Sabrina Ferilli tra le risate dello studio. A imbarazzare maggiormente Rudy Zerbi però ci hanno pensato l'attrice romana e l'altro giudice, Teo Mammucari, con il quale durante la stagione non sono mancate le discussioni e i siparietti